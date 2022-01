[14兆 눈꽃추경] 홍남기 "본예산·물가 영향 감안한 규모…국회, 존중해달라"

홍남기 부총리, 21일 추경안 편성 관련 브리핑

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 14조원 규모의 추가경정예산(추경)안의 정부 원안을 존중해 달라고 국회에 요청했다. 최근 여야가 초당적으로 추경증액을 압박하고 나서자, 이에 대한 공식적인 입장을 표명한 것으로 보인다.

홍남기 부총리는 21일 정부서울청사에서 진행된 추경안 편성 관련 브리핑을 통해 "국회에서 정부가 제출한 추경규모 및 추경내용에 대해 최대한 존중해달라"고 말했다.

앞서 "규모와 내용을 결정함에 있어 어려운 소상공인 추가지원 소요, 더 들어올 초과세수 수준, 약 608조원의 올해 본예산 집행, 1월 연초 추경에 일단 적자국채로 조달해야하는 여건, 그리고 추경에 따른 물가 국채시장 등에 미치는 파급영향 등을 종합 감안했다"고 편성 배경을 설명하기도 했다.

아울러 이날 발표한 추경안에 대해 '초과세수를 기반으로 한 방역추경'이라고 설명, "자영업 소상공인 지원계상액 약 12조원은 지지난해 전국민 재난지원금 지급시의 국비지원금에 버금가는 수준"이라며 "긴급하고 절박한 원포인트 추경임을 감안, 가능한 한 빨리 국회 심의절차를 거쳐 확정해 달라"고 강조했다.

이어 "정부는 설 연휴를 포함한 남은 기간 동안 추경사업이 확정되는대로 즉시 집행될 수 있도록 준비에 만전을 기할 것"이라고 덧붙였다.

