김 총리 "먹는 치료제, 투약연령 '60세 이상'으로 확대"(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 21일 "'먹는 치료제'의 사용을 더욱 확대한다"며 "투약 연령을 65세에서 60세 이상으로 낮추고, 요양병원·요양시설·감염병전담병원까지 공급기관을 넓히겠다"고 밝혔다. 아울러 속도가 빠른 오미크론 감염에 대응하기 위해 선별진료소에 신속항원검사 방식을 도입하는 등 의료대응체계를 개편할 방침이다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 이같이 밝히면서 "내주에 환자 개인별 진료이력을 확인할 수 있는 시스템이 가동되면 처방이 더 늘어날 것"이라고 말했다.

김 총리는 최근의 코로나19 확진 상황에 대해 "오미크론의 공습이 본격적으로 시작됐다"며 "며칠 전부터 확진자 수가 가파르게 상승하고 광주, 전남, 경기도 평택 지역은 이미 오미크론이 우세종으로 자리잡았다"고 전했다. 다만 "지나치게 두려워하거나 막연한 공포감에 사로잡힐 필요는 없습다"면서 "오미크론에 더욱 효과적으로 대처하고자, 기존 의료대응 체계에서 몇 가지 변화를 시도한다"고 밝혔다.

김 총리는 관련해 "스스로 진단검사가 가능한 신속항원검사 방식을 선별진료소에도 도입하겠다"며 "이렇게 되면 기존 유전자증폭(PCR) 검사는 고위험군만을 대상으로 하기 때문에, 속도가 훨씬 빨라질 것"이라고 기대했다. 또 "오미크론이 급증하고 있는 몇몇 지역을 대상으로, 동네 병·의원 중심의 검사·치료체계 전환모델을 우선 적용한다"며 "그 결과를 보면서 확대·보완 여부를 결정하겠다"고 덧붙였다.

아울러 "해외유입 확진자를 줄이기 위해 입국관리를 더욱 강화한다"며 "입국 후, 격리과정에서 기존 PCR 검사에 더해 신속항원검사를 추가적으로 실시하겠다"고 말했다. 이어 "격리면제 사유를 엄격하게 한정하고 대상자도 최소화하는 한편, 면제서 유효기간도 1개월에서 14일로 단축한다"고 밝혔다.

김 총리는 "오미크론의 공격에 맞서기 위해 방역이나 의료대응에 있어 기존과는 다른 여러 가지 변화가 있을 것"이라며 "한 번도 가보지 않은 길이기 때문에 의료계의 적극적인 협력과 헌신, 국민 모두의 참여와 지지가 어느 때보다 절실하다"며 협조를 호소했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr