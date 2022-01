[시시비비] 융합 경쟁에 대비하라

얼마 전 개최된 세계 최대 정보통신기술·가전 전시회인 CES 2022에서 돋보였던 부분은 가전 기업의 모빌리티 사업 진출과 모빌리티 기업의 로봇 사업으로의 영역 확장이다. 기업 경영 환경에 드리워진 불확실성이 커짐에 따라 기업들의 보유 기술 개선 및 유관 산업 진출 탐색 시도는 보다 활발하게 이루어질 것으로 예상된다. 기업들의 이러한 움직임은 2010년대 중반 이후 침체 혹은 골디락스 경제 상황에서 경쟁력을 확보하기 위해 기술과 기술, 산업과 산업 간 융합을 통해 파괴적 혁신 상품이나 서비스를 내놓으려는 노력의 일환으로 이뤄진 것이다.

융합이라는 용어는 2000년대 초반 이후 국내 산업 정책과 전략에 많이 회자되어 왔다. 우리나라의 경우 초기 융합은 정부 주도의 성장 모형과 사업자 투자 유도를 통한 단말기 제조사 중심의 융합이 주를 이루었다. 그 후 통신사업자 주도하에 모바일뱅킹, DMB 등의 서비스 융합, 그리고 디지털 기술의 발전 및 네트워크 광대역화 진전에 따른 콘텐츠 형식의 다양화 수요에 대응하는 인프라 융합에 의해 IPTV 등이 등장했다. 그런데 이러한 진전을 이루었음에도 불구하고 왜 다시 융합이 마치 새로운 화두인 것처럼 등장하고 있을까.

이에 대한 답을 위해서는 융합이 무엇인가부터 정의해볼 필요가 있다. 융합은 크게 재조합적 가치의 등장, 기술 패러다임의 변화, 산업패러다임 변화로 구분된다. 재조합적 가치의 등장이란 기술 혹은 제품 간의 융합을 통한 새로운 제품 출현, 기술 패러다임 변화는 주로 융합을 통한 신기술 등장을 의미한다. 산업패러다임 변화는 산업간 경계 붕괴와 그에 따른 새로운 사업 모델 변혁과 경쟁 구도 변화를 의미한다. 이러한 구분에 따르면 지금까지의 융합은 재조합적 가치의 등장에 초점을 맞추었다고 할 수 있다. 이러한 융합 형태는 기존 기술 및 검증된 아이디어 등의 창조적 재조합을 통한 다양한 부가가치 창출이 가능하다는 장점을 가지고 있다. 그러나 관련 시장들이 성숙되어 성장의 한계를 맞은 상황에서는 이러한 융합 형태의 효과를 지속적으로 누릴 수 없다. 새로운 시장을 창출하여 수익을 증대시키며 새로운 경쟁력을 획득하고 강화하기 위해서는 재조합적 융합에서 벗어나 기술과 산업 패러다임 변화에 초점을 맞춘 융합 전략과 정책 개발이 필요하다.

기술과 산업 패러다임 변화에 초점을 맞춘 융합을 위해 우리는 무엇을 준비해야 하는가? 패러다임의 변화는 새로운 혁신을 의미한다. 그런데 새로운 혁신을 시도하는 것만으로 실질적 변화를 이룰 수 없다. 주목해야 할 부분은 혁신 과정 즉 변화 과정에 대한 적합한 관리이다. 혁신경쟁이론에서 제시하는 바에 따르면 많은 산업 정책들이 경제 성장과 사회 통합을 동시에 추구하지만 혁신 의지가 기능 결함 위험과 정치적 위험에 의해서 원하는 결과로 나타나지 않는다고 한다. 일차적으로 혁신을 저해하는 정치적 위험에 대응하기 위해서는 규제 개혁 및 공공 조직 문화 개선이 필요하다. 이차적으로 해가되는 기능 결함 위험에 대응하기 위해서는 기업들이 수요 지향적 비즈니스 플랫폼을 구축할 수 있도록 해야 한다. 그리고 이러한 정책 위험과 기능 위험을 줄이기 위한 노력의 효과가 지속될 수 있도록 산업 생태계를 개편하여 시장 구조 측면에서의 위험을 감소시키고 산업 혁신을 도모할 필요가 있다. 이제 3월이면 우리나라의 미래 경쟁력에 중요한 영향을 미칠 대선이 있다. 차기 정부에서는 새로운 융합 경쟁에 대응할 수 있는 혁신적 생각과 정책이 수립되길 기대한다.

신민수 한양대학교 경영학부 교수