공주 된 기분이에요! … 기장군·HW인터내셔널, 취약계층 아동 위한 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산 기장군 드림스타트는 지난 18일 HW인터내셔널과 취약계층 아동에게 맞춤형 가족 프로그램 제공하는 업무협약을 연장했다. 지난해 10월부터 이어 온 협약을 연장 계약했다.

협약 내용은 ‘온 가족 생일파티 프로그램’으로 ▲생일상 차림 ▲케이크 제공과 레터링 기입 ▲기념사진 촬영 등을 제공한다.

지난해 10월 6가구, 11월 9가구, 12월 9가구 등 지금까지 총 24가구를 지원했다.

기장군은 온 가족 생일파티 프로그램에 대한 만족도를 조사한 결과 설문 조사에 참여한 양육자와 아동 모두가 ‘매우 만족’으로 나왔다고 했다.

프로그램에 참여한 한 아동은 “식당의 예쁜 조명과 인테리어 덕분에 공주님이 된 기분”이라고 말했다.

김우교 HW인터내셔널 과장은 “프로그램 참여자 모두가 너무 만족스러워하며 고맙워한다”며 “어려운 시국에 자영업자로서 큰 힘이 난다”고 말했다.

기장군 관계자는 “생일을 맞은 아동과 양육자가 생일파티를 하며 정서적 안정감과 긍정적인 가족관계를 가졌으면 한다”고 말했다.

기장군 드림스타트는 취약계층 아동을 위한 분야별 맞춤형 프로그램을 진행하고 있다. 도움이 필요한 취약계층 아동이면 누구나 기장군 드림스타트 센터를 찾아 상담할 수 있다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr