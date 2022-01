'누구보다 빠르게, 남들과는 다르게' 페라리 296 GTB 공개

페라리가 20일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 브랜드 로드카 역사상 최초로 6기통 엔진을 탑재한 후륜기동 기반의 플러그인 하이브리드(PHEV) 스포츠카 296 GTB의 국내 출시 행사를 열었다. 296 GTB는 2019년에 출시한 SF90 스트라달레와 2020년에 선보인 컨버터블 모델 SF90 스파이더에 이은 세 번째 PHEV 차량이다. 전기모터(167마력)와 V6 터보엔진(663마력)의 결합으로 총 830마력을 발휘하며 100km/h 까지 2.9초, 200 km/h까지 단 7.3초 만에 도달하는 강력한 힘을 갖춘 것이 특징이다.

