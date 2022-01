[e공시 눈에 띄네]코스피-19일

[아시아경제 지연진 기자]

<장 마감 후 주요공시>

◆ 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 38,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,100 2022.01.20 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 연기금, SK이노·포스코 저평가株 집중 매수"화학株, 1분기 업황 회복 기대감 주가에 반영될 것"[클릭e종목]"한화솔루션, 태양전지 모듈 적자 탈출에 시간 필요" close = 한국거래소, 단일판매 공급계약 체결 정정사실 발생 후 지연공시로 불성실공시법인 지정, 800만원 공시위반제재금

◆ 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 1,190 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,125 2022.01.20 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일세원이앤씨, 아제르바이잔 국영기업에 149억 규모 열교환기 공급 계약…"새해 첫 수주낭보"세원이앤씨, 149억 규모 플랜트기기 공급계약 체결 close = 주식매매계약에 따른 지분 매각으로 최대주주 에쓰시엔지니어링 외 1인에서 디지털킹덤홀딩스 외 1인으로 변경

◆ 대구백화점 대구백화점 006370 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,650 2022.01.20 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-30일美 FDA 임상 3상 완료! 2000조 시장 거머쥘 바이오 新 대장주"경영난에 코로나까지" … 대구백화점 본점, 7월1일부터 영업중단 close = 타인에 대한 채무보증결정 지연공시로 불성실공시법인 지정.

◆ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 105,500 2022.01.20 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 두산, 두산중공업 주식 2916억원에 추가 취득'BBB'급 회사채 흥행 이유 있었네[CES2022] 파괴·초협력·가상의 현실화…'포스트 코로나' 답안 나왔다 close = 계열사인 두산중공업주식회사의 주주배정 유상증자에 참여해 2915억원 상당의 지분 취득

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr