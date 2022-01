코스피 하락 출발.. 매파와 LG엔솔

[아시아경제 황준호 기자] 19일 증시는 미국 연방준비제도가 긴축 속도를 더욱 높여 오는 3월 기준금리를 인상할 것이라는 소식과 LG에너지솔루션 상장 여파에 따른 수급 불안에 따라 하락 출발했다.

이날 코스피는 23.90 내린 2840.34에 출발했다. 전장보다 0.83% 떨어진 상태에서 장을 시작했다. 개인과 외인이 팔아대고 있는 상황에서 기관만이 순매수를 시작했다. 장 개장 후 13분이 지난 현재 개인과 외인은 각각 714억원, 6억원 순매도 중이며, 기관은 728억원 규모 순매수를 이어가고 있다.

전체 코스피 종목 중에서는 135개 종목만에 상승세를 나타내고 있다. 시총 상위 종목의 하락세가 지수를 끌어내리고 있다. 이 시각 현재 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,500 전일대비 500 등락률 -0.65% 거래량 3,239,631 전일가 77,000 2022.01.19 09:51 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 서울신라호텔 키즈 라운지에 '비스포크 큐브 Air' 체험존 운영김지형의 마지막 충고 "준법감시, 기업 면피용 아냐…경영자 의지·결단 있어야""테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close 는 전장보다 0.78% 내린 7만6400원에 거래되고 있다. SK하이닉스도 1.19% 내리며 12만5000원을 기록하고 있다. 성장주의 낙폭은 더욱 크게 나타났다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 330,500 전일대비 7,500 등락률 -2.22% 거래량 220,219 전일가 338,000 2022.01.19 09:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 나 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 88,600 전일대비 3,400 등락률 -3.70% 거래량 1,898,208 전일가 92,000 2022.01.19 09:51 장중(20분지연) 관련기사 [단독]윤호영 카카오뱅크 대표도 스톡옵션 행사했다카카오, "SM 엔터 지분 인수, 구체적으로 결정된 사항 없다"美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고' close 는 각각 2.07%, 3.26% 내렸다. LG엔솔 상장에 따른 배터리 업종의 낙폭도 두드러지고 있다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 670,000 전일대비 24,000 등락률 -3.46% 거래량 119,655 전일가 694,000 2022.01.19 09:51 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] LG화학, LG에너지솔루션 상장은 재평가 기회플라스틱 재활용, 태우지 않고 찝니다美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고' close 은 2.88%, 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 672,000 전일대비 3,000 등락률 -0.44% 거래량 103,071 전일가 675,000 2022.01.19 09:51 장중(20분지연) 관련기사 김지형의 마지막 충고 "준법감시, 기업 면피용 아냐…경영자 의지·결단 있어야"美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래 close 는 1.19% 떨어졌다.

업종별로 보면 의료정밀(0.92%), 의약품(0.39%) 등 바이오 업종의 상승세가 눈에 띈다. 다만 각 업종을 들여다 보면 업종 전반에 걸친 상승세라기 보다는 업종별 호재에 따른 소폭 오름세를 유지하고 있는 수준이다.

코스닥도 8.88 내린 935.06에 출발했다. 전장보다 0.94% 내린 수준이다. 개인과 기관이 각각 14억원, 72억원 규모 순매수에 나선 가운데, 외인이 59억원 규모 순매도를 기록하고 있다.

전체 종목 중에서는 178개 종목이 오르고 있다. 시총 상위 10개 종목 중에서는 위메이드가 0.15% 오른 12만100원에 거래되면서 유일하게 상승세를 나타내고 있다. 코스닥 시총 1위로 올라선 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 434,800 전일대비 3,500 등락률 -0.80% 거래량 29,935 전일가 438,300 2022.01.19 09:51 장중(20분지연) 관련기사 美 증시보다 더 빠진 코스피…소비불안·금리상승·수급불안 '삼중고'코스피 끌어내린 외국인·기관…코스닥 950선 거래2900선 깨진 코스피…코스닥도 1%대 하락 close 은 1.00% 내린 43만3900원에 거래되고 있다.

이날 증시의 하방 압력은 전날 미국이 더욱 매파적으로 움직일 수 있다는 전망이 제기됨에 따른 영향으로 분석된다. 전날 미 증시는 다음달 연방공개시장위원회에서 기준금리를 50bp 올릴 수 있다는 의견이 제시되면서 대부분의 지수가 하락 마감했다. 또 전날 유가(WTI)가 장중 85달러 선을 상회하는 등 물가 상승의 지속될 수 있을 것으로 관측됨에 따른 영향도 미쳤다. 국내에서는 LG엔솔 기업공개를 앞두고 일반 투자자 청약이 오늘까지 진행된다는 점에서 수급 부담이 작용하고 있는 것으로 분석된다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국의 공격적인 정책 변경 가능성이 부각되면서 미 증시가 하락한 점은 국내 증시에도 부담"이라며 "다만 미국 국채 금리 급등은 지난 2거래일 간 국내 증시에 영향을 줬다는 점에서 부진이 계속 될 가능성은 크지 않다"고 내다봤다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr