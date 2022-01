LG유플러스-지니뮤직, 호랑이띠 아티스트 선발 프로모션 진행

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,100 2022.01.19 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "일회성 성과급에…SK텔레콤, 4Q 영업익 전년比 53% 감소 전망"LG유플러스, SR과 손잡고 기차여행 VR 콘텐츠 공개“미디어 과몰입 예방” LG유플러스, 자녀 미디어 안전 캠페인 진행 close 와 지니뮤직은 임인년을 맞아 올해 가장 기대되는 호랑이띠 아티스트를 선발하는 공동 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 프로모션은 LG유플러스의 아이돌 전용 동영상 플랫폼인 ‘아이돌Live’ 애플리케이션과 지니뮤직 공식 홈페이지와 앱에서 진행되며, ▲직접 아티스트를 추천하는 1차 ▲최종 1등을 선발하는 2차로 나뉘어 진행된다. 두 회사는 최종 선발된 1등 아티스트 이름으로 사회복지기관인 ‘사랑의열매’에 1000만원을 기부할 예정이다.

오는 27일 정오까지 지니뮤직 공식 홈페이지 내 프로모션 페이지에서 좋아하는 호랑이띠 아티스트를 입력하면 후보로 등록된다. 유료 회원은 1일 10회, 무료 회원은 1일 5회까지 추천할 수 있다.

최종투표는 27일 오후 4시부터 다음달 14일 오후 3시까지 지니뮤직과 아이돌Live 앱에서 동시 진행되며, 합산 투표 건수로 최종 1등을 선발한다. 대상은 1차에서 선정된 상위 9명이다. 아이돌Live앱과 지니뮤직을 통해 각 1일 1회 투표할 수 있으며, 지니뮤직 유료회원은 1일 5회 투표가 가능하다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr