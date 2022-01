이지은 '비밀의 언덕' 베를린국제영화제 초청

"매우 다정하고 사려 깊은 영화"

이지은 감독의 영화 '비밀의 언덕'이 제72회 베를린국제영화제 어린이·청소년 부문에 초청됐다. 해외 배급사 화인컷에 따르면 이 영화는 다음 달 10일부터 20일까지 하는 영화제에서 '제너레이션 K플러스' 경쟁 작품으로 상영된다. 제너레이션은 어린이·청소년의 삶과 세계를 탐구하는 영화들이 모인 섹션이다. 전체관람가인 K플러스와 14세 이상 관람가인 14플러스로 나눠 소개한다. 앞서 이 섹션을 거친 국내 영화로는 윤가은 감독의 '우리들(2016)', 김보라 감독의 '벌새(2019)', 권민표 감독의 '종착역(2021)', 윤재호 감독의 '파이터(2021)' 등이 있다.

'비밀의 언덕'은 단편 '산타클로스(2019)', '정리(2018)', 'I AM(2016)' 등을 연출한 이 감독의 장편 데뷔작이다. 풍부하고 섬세한 감수성을 가진 열두 살 소녀 명은이가 글쓰기를 통해 자신과 가족에 대해 알아가며 성장하는 과정을 다룬다. 마리안느 레드패스 제너레이션 부문 집행위원장은 "매우 다정하고 사려 깊은 영화"라며 "이번 베를린영화제 제너레이션은 이 작품을 세계에 최초로 선보이는 멋진 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

