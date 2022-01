▶김귀성씨 별세, 장월순씨 배우자상, 김형준(한화토탈 총괄공장장)씨 부친상, 김보겸씨 시부상 = 16일, 고려대학교의료원 안암병원 장례식장 201호, 발인 18일 오전 9시, 국립괴산호국원(070-7816-0233)

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.