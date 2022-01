중기부, ‘소부장 전략협력 기술개발사업’ 참여 中企 모집

공동기획에1500만원, 공동수행에 최대 8억원 지원

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 '소재·부품·장비 전략협력기술개발사업' 참여 중소기업을 모집한다고 16일 밝혔다.

‘소재·부품·장비 전략협력기술개발사업’은 소재·부품·장비 분야의 기술·인프라·인력을 보유한 대학·연구기관과 함께 관련 중소기업의 혁신 기술개발을 촉진하기 위한 사업이다.

중기부는 이번 공고를 통해 1단계 ‘기술개발(R&D) 공동기획’ 참여 중소기업 10개 사를 선정할 예정이다. 선정 기업은 최대 1.5개월간 1500만원을 지원받는다. 운영기관과 공동으로 2단계(R&D 공동수행)에 지원하기 위한 기술개발을 기획하게 된다.

R&D 공동기획 과제수행이 완료되면 심사를 거쳐 기술성 등이 우수한 과제 7개를 R&D 공동수행 과제로 최종 선정해 최대 2년간 8억원의 기술개발 자금이 지원된다. 사업 신청은 31일 부터 2월 7일까지 가능하다.

원영준 중기부 기술혁신정책관은 “소재·부품·장비 전략협력기술개발사업을 통해 국내 소재·부품·장비 관련 중소기업의 대외 기술경쟁력을 강화하고 신속한 기술자립이 실현될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

