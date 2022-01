KT, 국가 첨단로봇 5G 실증환경 구축 현장에 제조로봇 공급

협동로봇·자율주행 모바일로봇 등

AR·VR·5G 기술 인프라도 구축

[아시아경제 차민영 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 31,200 전일대비 100 등락률 -0.32% 거래량 726,819 전일가 31,300 2022.01.14 15:30 장마감 관련기사 상장사協 "정치적 독립성 부족한 국민연금, 민간 중심으로 구조 개편해야"[클릭 e종목]"KT, ARPU 장기상승 사이클 진입"…목표가 16%↑공공기관 사업장 작년 산재 사망자 35명…"재발 막아야" close 가 국내 최초의 첨단로봇 5G 실증환경 구축 현장에 첨단 제조 로봇들과 증강현실(AR)·가상현실(VR)·5G 기술 인프라를 공급한다.

KT는 한국로봇산업진흥원(KIRIA)와 이 같은 내용의 '5세대 통신망 첨단제조 실증환경 테스트베드 구축 사업' 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 사업은 산업통산자원부와 한국산업기술진흥원이 진행하는 475억원 규모의 ‘5G기반 첨단 제조로봇 실증 기반 구축사업’의 1차 사업으로 한국로봇산업진흥원이 주관한다. 실제와 유사한 모의 제조환경의 실증 인프라·가상환경을 구축해 첨단 제조로봇 실증환경을 제공하는 것이다.

KT는 대구의 한국로봇산업진흥원 실증지원센터에 ▲다품종 첨단 제조로봇을 공급하고 ▲공정라인과 제어?관리 시스템을 구축하며 ▲홀로그램과 VR 기술을 이용한 공정확인 보조설비 시스템을 만들고 ▲5G 통신·관제 기반 시설을 마련한다. 첨단 제조로봇은 협동로봇, 자율주행 모바일로봇, 모바일 매니퓰레이터, 산업용 로봇 등을 포함한다.

이상호 KT AI Robot 사업단장은 "이번 사업으로 디지코 KT의 핵심 사업 중 하나인 로봇 분야에서 KT의 역량을 증명할 수 있게 됐다"며 "KT는 앞으로도 국내 로봇 생태계를 활성화 할 수 있는 사업들에 적극 참여할 예정이다"라고 말했다.

안창용 KT 대구'경북광역본부 본부장은 "국가로봇테스트필드 혁신사업지인 대구에 국내 최초의 테스트베드 구축이 이뤄지게 돼 더욱 기대가 크다"며"KT는 한국로봇산업진흥원과 국내 로봇 산업 발전에 기여할 수 있는 다양한 방법들을 모색할 계획"이라고 전했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr