리치앤코, 보안 위협에 대비 위해 보안 강화에 집중

리치앤코(대표 공태식)는 디지털, 비대면 시대로 보안 위협이 날이 갈수록 높아지고 있는 상황에 대비하기 위해 정보보안 시스템 고도화와 정보보안 의식 강화 캠페인 등을 시행하며 보안 강화에 집중한다고 14일 밝혔다.

리치앤코는 정보기술 업계 경험이 풍부한 인력으로 정보보호팀, 네트워크운영실을 구성하고 정보보안 체계를 고도화하는 등 사내 보안을 지속적으로 강화하고 있다. 최근 이뤄진 보안 시스템 강화는 보안 솔루션 고도화와 사이버 위협방지 모니터링 시스템 구축 등이다.

회사는 재택근무가 뉴노멀로 자리잡은 것을 반영해 가상 사설망 솔루션을 고도화했다. 이와 함께 메인 방화벽 교체, 백신 자동화 시스템 정기 업데이트 등 최신 보안 기술들을 보안 시스템에 접목하여 외부에서 안전하게 업무를 볼 수 있도록 보안 강도를 높였다.

인터넷 트래픽에 대한 상시 모니터링 시스템을 개발한 점도 주목할 만하다. 해당 시스템은 사이버 위협 행위를 탐지하고 대응하기 위해 자체적으로 구축한 시스템이다. 해당 시스템을 이용하면 외부로 전송되는 트래픽과 개인정보에 대한 상시 추적이 가능하다. 회사 관계자는 “24시간 상시 모니터링으로 갑작스러운 정보유출에 기민하게 대응할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

또한 보안의식 고취를 위해 다양한 교육 및 사내 캠페인 등을 진행하고 있다. 리치앤코는 정보보호에 대한 임직원들의 공감대를 형성하고, 보안 의식 함양과 실천을 위해 주기적으로 정보보안의 날을 시행해 임직원들에게 업무에 밀접한 사이버 보안 팁을 전달하고 있다. 최근에는 사내 업무 공간에서 실천할 수 있는 보안 수칙들을 담은 클린데스크 캠페인도 시작했다.

리치앤코 관계자는 “리치앤코는 보험 IT 분야에 특화된 법인보험대리점으로서 정보 보안에 대한 기술력과 이에 대한 임직원들의 의식 수준도 높은 편”이라며 “앞으로도 정보보호 관련 법규를 준수해가며 고객정보 보호에 더 앞장서겠다”라고 밝혔다.

한편, 리치앤코는 통합보험관리 앱 ‘굿리치’를 운영 중이며 해당 앱은 출시 이래로 보안 사고가 단 한번도 발생하지 않을 정도로 강력하고 안전한 보안 기술을 자랑한다.

