2차 민간 사전청약 1순위 평균 경쟁률 '56대 1'…최고 136대 1

2차 민간 사전청약 일반공급 1순위 평균 경쟁률이 56대 1을 기록했다. 85㎡(이하 전용면적) 초과 대형 면적은 세자릿수대 경쟁률을 기록하는 등 수요가 상당한 것으로 나타났다.

11일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 실시된 2차 민간 사전청약 일반공급 1순위 청약에서 총 1598가구 모집에 8만9483명이 청약해 평균 경쟁률 56대 1을 기록했다.

단지 별로 살펴보면 인천검단 AB20-1블록에 들어서는 제일풍경채 아파트가 293가구 모집에 2만3990명이 청약해 81.88대로 경쟁률이 가장 높았다.

이어 평택고덕 A-46 디에트르가 76.97대 1, 인천검단 AB19 호반써밋이 43.01대 1, 인천검단 AB20-2 중흥S클래스가 41.22대 1의 경쟁률을 보였다.

블록·타입별 최고 경쟁률은 평택고덕 A-46블록의 디에트르 111㎡A가 차지했다. 이 평형대는 31가구 모집에 4242명이 청약해 136.84대 1의 경쟁률을 기록했다.

이 외에도 대형 평형대가 대체로 수요가 많았다. 인천검단 AB20-1 제일풍경채 115㎡A는 104.61대 1, 평택고덕 A-46 디에르트 111㎡C는 102.98대 1로 경쟁률이 세자릿수까지 올라갔다.

전날 진행된 특별공급 청약에도 총 1726가구 모집에 2만2814명이 청약해 평균 경쟁률 13.16대 1을 기록한 바 있다.

