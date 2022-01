[아시아경제 이정윤 기자] 만취 상태로 운전대를 잡은 것도 모자라 적발 후에도 그대로 주행한 운전자가 경찰에 붙잡혔다.

11일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 30대 남성 A씨를 입건해 조사 중이다.

A씨는 이날 오전 2시 10분께 강동구 올림픽대로에서 차량을 정지하라는 경찰의 방송을 무시한 채 6㎞가량을 만취상태로 주행한 혐의를 받는다. A씨가 계속 도주하자 경찰은 순찰차로 차량 앞을 막아섰으나 A씨는 그대로 순찰차의 측면을 들이받은 것으로 알려졌다. 다행히 순찰차에 타고 있던 경찰관은 큰 상처를 입지는 않은 것으로 전해졌다. A씨는 면허 취소 수준의 만취 상태였던 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 "추가 혐의 적용을 검토 중"이라고 했다.

