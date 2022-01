여수광양항만공사, 풍력발전으로 에너지 자립 항만 구축에 박차

친환경 에너지 자립 항만 실현을 위한 7.4kW 풍력 발전 설치

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 박성현)는 2030년 친환경 에너지 자립 항만 구축 계획의 일환으로 사옥 인근에 7.4kW 소형 풍력 발전을 설치하고 발전을 개시했다고 11일 밝혔다.

이번에 설치된 소형 풍력발전은 대형 발전기에 비해 최소가동 바람 세기 조건(4m/s → 1.5m/s)과 소음을 개선한 것이다.

특히, 일일 발전 시간이 태양광 대비 2~4배 이상 높아 연간 27MWh의 전력 생산 및 약 11톤의 이산화탄소(CO2) 저감 효과를 불러올 것으로 추정된다.

최상헌 공사 부사장(개발사업본부장)은 “연료전지·풍력 발전 등 신재생에너지 사업을 다각화해 당초 목표대로 2030년까지 친환경 에너지 자립 항만을 구축 할 계획”이라며 “유휴 부지를 활용한 신재생에너지 확대로 미세먼지 및 온실가스를 지속적으로 감축하며 탄소중립 항만 구현에 박차를 다할 것”이라고 말했다.

