[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 임지연이 매력을 뽐냈다.

11일 임지연은 자신의 인스타그램에 "머리자르고싶으" 라는 글과 함께 사진을 게재했다.

그는 지난해 11월 개봉한 영화 '유체이탈자'에 출연했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr