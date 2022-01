에이디엠코리아, 에이디엠바이오사이언스 지분 취득 결정

[아시아경제 황준호 기자] 에이디엠코리아 에이디엠코리아 187660 | 코스닥 증권정보 현재가 5,270 전일대비 100 등락률 -1.86% 거래량 82,558 전일가 5,370 2022.01.11 14:52 장중(20분지연) 관련기사 에이디엠코리아, 보령제약과 23억 규모 임상연구위탁계약[e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 주주배정 유상증자(현금 취득)를 통해 에이디엠바이오사이언스의 지분 7만2712주(24억8311만원)를 취득키로 결정했다고 11일 공시했다.

회사 측은 핵심기술의 연구개발 역량 확대와 적극적인 사업전개, 재무구조 개선을 위해 이번 지분 인수에 나섰다고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr