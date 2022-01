[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군은 질소산화물 등 대기오염물질 저감을 위해 11일부터 ‘가정용 저녹스(친환경)보일러 지원 사업’ 신청을 받는다고 이날 밝혔다.

저녹스 보일러는 한국환경산업기술원의 환경표지인증을 받은 제품으로 시간당 증발량이 0.1t 미만인 보일러를 말한다.

군은 저녹스(친환경) 보일러로 교체 시 1대당 10만원의 보조금을 지급할 예정이다.

군 관계자는 “저녹스(친환경)보일러로 교체하게 되면 대기오염물질 배출량을 저감시켜 대기환경 개선뿐만 아니라 에너지 효율이 높아 연료비 절감 효과도 기대하고 있다”며 “적극적인 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 군청 홈페이지 고시·공고를 참조하거나 도시환경과 환경관리팀로 문의하면 된다.

