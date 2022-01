영암군, 민선 7기 공약 추진율 93％ 달성

7개 분야, 58개 사업 중 48개 사업 이행 완료…10개 사업 정상 추진 중

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군이 2021년 하반기까지 민선 7기 공약 사업 추진 상황을 점검한 결과, 총 58개 사업 중 48개 사업이 완료됐고, 10개 사업이 차질 없이 추진되고 있어 상반기 점검 대비 9%가 상승한 93%의 추진율을 보이고 있다.

먼저 분야별 공약 추진상황을 살펴보면, 복지 분야 92%, 지역경제 분야 88%, 농업 분야 100%, 자동차 개조·항공 분야 90%, 문화·관광 분야 76%, 환경 분야 100%, 지역발전 분야 100%의 추진율을 나타냈다.

완료된 공약 사업은 총 48개 사업으로 경로당 점진적 부식비 지원, 이·미용권 및 목욕권 확대 지급, 노인종합복지회관 증개축, 경로당 운영비 절감을 위한 태양광 설치 지원, 금정지구 농어촌 지방상수도 개발 등 모든 군민이 행복하고 인간다운 삶을 누리도록 세심하게 챙기고 다각적으로 지원해 군민 행복 시대 실현에 이바지하고 있다.

또한 자동차 튜닝 기술자 양성 읍·면별 특화작목 육성을 통한 농가 소득증대, 스마트팜 활성화를 통한 최첨단 농업 육성, 전통 식품 산업화 지원, 잔류농약 분석실 설치, 드론을 활용한 농업생산비 및 농촌일손 부담 경감, 무화과 산업 특구 전략 추진, 도포권역 종합정비사업 추진 등은 우리 군의 미래 신성장동력과 미래먹거리를 창출하는 핵심 사업들로 풍요의 고장 일등 영암 건설에 기여하고 있다.

이 밖에도 정상 추진 중인 학산면 소규모 도서관 신축, 장애인 주간보호센터 건립, 노인 주야간보호센터 건립, 삼호 어울림 문화 체육센터 건립, 삼호 실내수영장 건립, 자동차튜닝산업 클러스터 구축, 항공·드론 산업 육성, 영암 트로트아카데미 건립, 영암 읍성 오색스카이웨이 조성사업은 모두 건립 사업 또는 중장기 사업에 해당하며, 현재 이미 공사를 진행하고 있거나 사전행정절차가 마무리되고 관련 예산을 확보해 임기 내 첫 삽을 뜰 예정이어서 향후 공약 추진율은 더욱 상승할 것으로 전망된다.

군 관계자는 “그동안 분기별 공약 추진상황 보고회 개최, 반기별 추진상황 점검, 주민배심원단 운영 등 군민과의 약속인 공약사업을 최우선 과제로 보고 지속적인 관리를 해온 결과 민선 7기 기간 동안 모든 공약사업이 폐기·보류 없이 높은 추진율을 보이며 성과를 나타내고 있다”며 “나머지 정상 추진 중인 10개의 사업 또한 임기 내 반드시 마무리될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.

한편 영암군은 한국매니페스토실천본부가 주관한 ‘공약 이행 및 정보공개 평가’에서 민선 7기 3년 동안 최우수 등급(SA) 2회, 우수등급(A) 1회 등 공약 이행 최우수 지자체로 선정되는 성과를 거뒀다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr