본아이에프, 주문앱 ‘본오더’서 단체선물 할인 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자] 본아이에프는 기프트카드 리뉴얼 기념 이벤트를 실시한다고 11일 밝혔다.

이벤트는 단체선물 고객의 편의성 향상에 중점을 두고 본 기프트카드 대량 발송 서비스 도입 및 및 단체 페이지 접수, 유저 인터페이스(UI) 개선 등의 리뉴얼을 기념한 것으로, 오는 31일까지 진행된다.

주문앱 본오더나 본아이에프 홈페이지에서 참여할 수 있으며, 이벤트 기간 동안 10명 이상에게 선물 시 1만원권, 30명 이상에게 선물 시 3만원권 기프트카드를 이벤트 종료 후 제공한다. 또 300만원 이상 선물 예정인 경우 단체주문 신청페이지에서 상담을 통해 구매하면 3~5% 할인 혜택을 받을 수 있다.

여러 명에게 선물할 수 있어 새해와 설, 각종 기념일 직장이나 거래처, 모임 등에서 단체선물을 고민하는 고객이라면 편리하게 이용할 수 있다. 원하는 날짜와 시간을 선택하는 예약 발송 기능을 이용하면 된다.

기프트카드는 전국의 본죽·본죽&비빔밥, 본도시락, 본설렁탕 매장에서 사용할 수 있으며, 매장 주문은 물론 본오더로 온라인 주문할 때도 사용 가능하다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr