케이피에스, 14억 규모 OLEDoS 디스플레이 장비 공급계약

케이피에스는 APS 리서치와 OLEDoS 디스플레이 장비(Nano Mask Assembler) 공급계약을 체결했다고 11일 공시했다. 계약금액은 14억2000만원으로 이는 2020년 매출 대비 9.33%에 해당하는 규모다. 계약기간은 7월 22일까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr