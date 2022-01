그들도 우리처럼 … 울산시, 외국인 친화 ‘글로벌 시티’ 청사진 선포

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울산시는 11일 시청 기자실에서 외국인 친화 도시 구축을 위한 ‘글로벌 시티 울산 청사진 선포식’을 열었다.

울산은 저출산과 주력산업 부진 등이 맞물려 인구 감소와 외국인 이탈이 증가하는 추세이다.

경쟁 도시에 비해 상대적으로 낮은 국제화 수준은 도시 경쟁력의 저하로 연결된다.

울산시는 낮은 국제화를 해결하기 위해 외국인과 다문화 가족의 다양성을 존중하고, 포용적 도시 시스템을 마련한다.

울산시가 수립한 ‘글로벌 시티 울산 청사진’은 사업비 총 2470억원이 투입돼 4대 목표, 3개 핵심사업을 내용으로 하는 21개로 구성됐다.

4대 목표는 ▲함께하는 도시(다문화 가족 친화 도시) ▲일하고 싶은 도시(외국인 투자자와 근로자가 모이는 도시) ▲교류하는 도시(활기 넘치는 국제도시) ▲배울 수 있는 도시(시민과 세계인이 함께 성장하는 도시) 등이다.

핵심사업 3개는 ▲울산글로벌센터 서비스 강화 ▲울산 국제학교 설립 ▲단지형 외국인 투자지역 지정이다.

사업은 울산에 거주하는 외국인?다문화 가족의 생활 편의 증진과 울산을 찾는 외국 기업의 투자 환경 개선 등에 초점을 맞추고 있다.

핵심사업 세부 내용으론 기존에 외국인 통·번역 위주로 운영돼 온 울산글로벌센터의 역할을 강화해 이동 상담 서비스, 의료지원 통역 네트워크를 구축한다.

시는 울산에 거주하는 외국인이 쉽게 찾아가서 이용할 수 있도록 센터 기능을 대폭 확대 운영한다.

시는 부유식 해상풍력 등 미래 신산업과 친환경에너지?화학산업으로의 전환을 위해 단지형 외국인 투자지역 지정에 나선다.

울산시 관계자는 “미래를 위해 시민과 외국인이 차별되지 않고 서로 융합하고 발전할 수 있는 기틀을 하나하나 만들어가고자 한다”라고 말했다.

울산시의 외국인과 다문화 가족은 3만5000여명에 이르고 있다.

