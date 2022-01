카이노스메드, 한국화학硏과 KM-819 특허권 양도 계약 체결

[아시아경제 유현석 기자] 카이노스메드 카이노스메드 284620 | 코스닥 증권정보 현재가 2,265 전일대비 35 등락률 -1.52% 거래량 162,470 전일가 2,300 2022.01.11 11:17 장중(20분지연) 관련기사 카이노스메드, '에이즈치료제' 中 건강보험 목록 ‘등재’…"판매 본격화"주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장카이노스메드, 엠디뮨과 공동연구·라이선스 계약…"'FAF1 mRNA' 탑재 바이오드론 항암제 개발" close 는 최근 한국화학연구원과 뇌질환 치료제 후보물질인 KM-819의 특허권을 양도받는 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

KM-819의 특허권은 한국화학연구원이 출원해 소유하고 있으며 카이노스메드는 2015년 한국화학연구원으로부터 기술이전을 받아, 전용실시권을 보유하고 있었다. 이번 계약을 통해 카이노스메드가 KM-819의 특허권을 보유하게 된 것이다.

카이노스메드는 지난해말 미국 FDA(식품의약국)과 국내 식품의약품안전처로부터 각각 파킨슨병 임상 2상 계획과 다계통위축증(MSA) 임상 2상 계획을 승인받았으며 본격적인 임상 개발에 돌입했다.

카이노스메드 관계자는 "특허권 양도 계약은 이미 완료한 상태이며 양도 절차를 시작했다"며 "카이노스메드는 특허권 소유자로서 앞으로 기술이전에 유리한 입장에 있게 됐다"고 말했다.

카이노스메드는 이외에도 KM-819의 용도특허 등 다른 2종의 특허를 출원해 놓은 상태다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr