與 "내달 14일 전후 추경 처리…野도 동의"

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 더불어민주당이 코로나19 소상공인 피해보상·지원을 주요 골자로 담은 추가경정예산(추경)안과 관련해 다음달 14일 전후로 처리하겠다는 뜻을 밝혔다.

11일 조오섭 민주당 원내대변인은 오전 국회에서 열린 원내대책회의 후 기자들과 만나 "2월14일 전후로 추경 처리를 예상하고 있다"며 이같이 말했다.

조 원내대변인은 "여당도 준비하고 있고 야당도 추경에 대해 일정 정도 동의하는 모습을 보이고 있어서, 정부안이 준비되면 추경 논의가 (이뤄질 것으로) 예상된다"고 전했다.

이에 따라 이날 양당 원내수석부대표는 2월 국회 추경 관련 논의를 시작할 예정이다.

조 원내대변인은 "야당도, (윤석열)대선 후보도 추경 필요성을 밝혔으니 크게 반대하지 않으리라 예상한다"고 내다봤다. 추경 처리 시기에 대해선 "2월15일부터 공식 선거 운동 기간에 들어간다"며 "그래서 그 전에 예산이나 여타 법안을 처리하는 것이 합리적이고 효율적이지 않겠는가 하는 생각"이라고 설명했다. 그는 "15일 이후로 가면 대선 일정과 맞물려서 그 전에 처리를 해야하는 상황"이라고 덧붙였다.

2월 임시국회에서 중점적으로 다룰 법안에 대해선 "보건복지위에서 하는 감염병예방법, 감염병긴급대응기금 설치 운영법도 해야 하는 상황이고, 아직 상임위원회에서 처리가 안 된 법안들이 있어서 이 법들을 신속 처리해야 하는 게 2월 국회가 아닐까 싶다"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr