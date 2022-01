보금자리론 검증 강화 … 한국주택금융공사, 1년마다 보금자리론 이용자 주택 취득 확인

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 한국주택금융공사(HF)가 오는 14일부터 보금자리론을 신청하는 고객에 대해 추가주택 검증 주기 1년, 추가주택 처분기한 6개월을 적용한다.

기존 보금자리론 대출 실행 후 추가주택 검증 주기가 ‘3년마다’에서 ‘1년마다’로, 추가주택 처분기한이 ‘1년’에서 ‘6개월’로 단축된 것이다.

HF 공사 측은 “처분 기간 변경은 보금자리론의 한정된 재원을 서민·실수요자 주거 안정 지원에 더욱 집중하기 위해 변경됐다”고 말했다.

추가주택 검증업무는 공사가 보금자리론 이용고객에 대해 일정 주기마다 담보 주택 외 추가로 주택을 취득했는지를 살펴 추가주택 취득 확인 시 처분기한을 부여한다.

처분기한 내 처분되지 않았을 때는 기한의 이익 상실·3년간 이용 제한 등 사후조치를 취한다.

최준우 사장은 “제도개선은 정책자금 취지에 맞지 않는 추가주택 취득자로부터 빠르게 자금을 회수하고 무주택 서민의 대출 재원으로 활용해 한정된 재원을 서민·실수요자에게 지원하기 위한 것”이라고 말했다.

최 사장은 “공사는 서민·실수요자의 주거 안정에 더욱 집중, 포용금융을 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

HF 공사는 제도와 관련해 향후 대출 승인·실행·매월 원리금 납부 시 문자메시지를 통해 사전안내를 강화할 계획이다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr