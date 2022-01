신세계 벤처캐피탈 시그나이트파트너스, 번개장터에 투자

성장하는 중고거래 시장 관심, 명품거래 강화 ‘번개장터’에 투자

국내외 스타트업 발굴·투자로 대기업과 스타트업 간 시너지 창출



[아시아경제 임혜선 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 6,500 등락률 +2.79% 거래량 77,627 전일가 233,000 2022.01.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"신세계, 외형과 수익성 모두 개선…매수 의견 유지""고객님, 일년에 2억은 쓰셔야 합니다" … 백화점, VIP 기준 더 높아져'아트'에 투자하는 신세계…VIP 넘어 2030까지 끌어들인다 close 그룹의 벤처캐피탈(CVC) 시그나이트파트너스가 취향 중고거래 애플리케이션(앱) 번개장터에 투자했다고 11일 밝혔다.

이번 투자는 중고거래 시장이 고성장을 지속하고 있다는 점, 번개장터가 중고거래가 활성화 된 명품, 스니커즈, 골프 분야에 강점을 가지고 있다는 점이 주효했다. 향후 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 6,500 등락률 +2.79% 거래량 77,627 전일가 233,000 2022.01.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"신세계, 외형과 수익성 모두 개선…매수 의견 유지""고객님, 일년에 2억은 쓰셔야 합니다" … 백화점, VIP 기준 더 높아져'아트'에 투자하는 신세계…VIP 넘어 2030까지 끌어들인다 close 계열사와의 시너지 창출도 고려했다.

하나금융경영연구소에 따르면 2008년 4조원이었던 국내 중고거래 시장 규모는 2020년 20조원으로 평가되며 10여년 만에 5배 이상 성장했다. 번개장터의 성장세도 가파르다. 2011년 론칭 이후 2019년 거래액 1조원, 2020년 1조3000억원, 2021년 1조7000억원을 돌파하며 매년 30% 이상의 성장세를 기록하고 있다.

번개장터는 최근 빅데이터 전문 스타트업 ‘부스트’, 스니커즈 커뮤니티 ‘풋셀’, 중고 골프용품 거래 플랫폼 ‘에스브릿지’, 세컨핸드 의류 셀렉트샵 ‘마켓인유’, 착한텔레콤 중고폰 사업부문을 인수하는 등 사업을 확장하고 있다.

한편 시그나이트파트너스는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 6,500 등락률 +2.79% 거래량 77,627 전일가 233,000 2022.01.11 09:42 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"신세계, 외형과 수익성 모두 개선…매수 의견 유지""고객님, 일년에 2억은 쓰셔야 합니다" … 백화점, VIP 기준 더 높아져'아트'에 투자하는 신세계…VIP 넘어 2030까지 끌어들인다 close 그룹이 지난 2020년 7월 설립한 벤처캐피탈이다. 대기업과 스타트업이 상생하고 발전하는 산업 생태계 조성에 기여하고 국내외 유망 스타트업에 대한 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보하고자 설립됐다.

현재까지 총 3개 펀드를 결성해 1000억원 이상 자금을 운용하고 있으며, 다양한 사업영역에 투자를 진행하고 있다. 국내에서는 에이블리(패션플랫폼), 휴이노(디지털 헬스케어), 만나 CEA(스마트팜), 슈퍼키친(신선식품 및 HMR) 등에 투자했으며, 해외에는 동남아시아 최대 차량 호출·배달·금융서비스 플랫폼인 ‘그랩’에 투자했다. 앞으로 비대면과 관련된 리테일테크, 푸드테크, 디지털헬스케어 등에 투자할 계획이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr