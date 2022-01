이준석 "尹 지지율 회복세…안철수와 단일화 필요없는 환경"

안철수·김동연 포함 '반문(反文) 빅텐트론'에 "원칙 없는 연대 부적절"

"계선상 일하는데 불편함 사라져…윤핵관 영향력 벗어났다는 평가"

[아시아경제 박현주 기자] 이준석 국민의힘 대표는 윤석열 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보 간 단일화에 대해 "단일화 없이 선거를 치를 환경이 마련되는 것 같다"고 평했다.

이 대표는 10일 TV조선 '뉴스9'와 인터뷰에서 "많은 사람들이 금요일까지 조사한 결과를 보고 단일화가 꼭 필요한 게 아니냐고 정치적 판단을 하는데, 그 이후 조사를 보면 젊은 세대에서 (윤 후보가 지지율을) 상당히 회복했다"며 이같이 밝혔다.

이 대표는 "오늘 발표된 조사는 지난 금요일과 토요일에 설문이 이뤄졌고, 주로 금요일에 조사가 됐다"면서 "우리 후보는 금요일 오후부터 메시지 변화를 가져왔기 때문에 상당한 수준의 반등이 있을 것"이라고 자신했다.

이 대표는 이어 "단일화는 표를 합쳤을 때, 병합 효과가 있을 때 효과가 극대화된다"며 "안 후보가 약간의 지지율 상승이 있었지만, 자세히 보면 원래 우리 후보를 지지하다 젊은 층에서 최근 인재 영입 등에 실망한 사람들이 이탈해 안 후보 지지층에 더해진 것"이라고 분석했다.

그러면서 "우리 후보가 젊은층에 대해 적극적인 행보를 통해 지지율을 회복했을 때는 안 후보로 흘러간 지지율을 다시 그대로 돌려받는다"며 "그렇기 때문에 단일화를 해도 큰 효과가 나기 어렵고 (결국) 같은 덩어리를 주고받는 상황이 된다"고 내다봤다.

이 대표는 '반문(반문재인) 빅텐트를 다시 구축할 생각은 없나'라는 질문을 받고 "안 후보나 김동연 새로운물결 대선후보와 어느 정도로 사상이 일치하고 같이 국가경영을 할 수 있을지 명확하지 않으면 시너지가 작게 날 수 있다"라며 "기본적으로 대선에서 뜻이 비슷한 사람이 힘을 모아야 하지만, 당을 위해 헌신한 당원 입장에서 선거를 앞두고 다른 세력과 원칙 없는 연대를 하는 것은 부적절하다고 인식할 수 있다"고 말했다.

한편 이 대표는 당내 분위기에 대해 "지난 주말부터 당이 대선 승리를 위해 결합해 분위기가 크게 살아나고 있다"며 최근의 내분 사태가 일단락됐다고 전했다.

윤 후보와의 갈등 원인으로 꼽혔던 이른바 '윤핵관(윤 후보 측 핵심 관계자)' 문제에 대해선 "적어도 계선상에서 일하기 위한 불편함이 사라졌다"고 말했다. 이어 "그분들도(윤핵관) 후보 측근이거나 긴밀한 관계에 있는 분들이기 때문에 정무적인 논의를 한다든지 여러 의사결정에 조언하는 역할을 계속할 수는 있지만, 적어도 실무자가 일을 빠르게 밀어내야 하는 상황에서 (윤핵관의) 영향력은 벗어났다는 평가가 주말 중 내부적으로 이뤄졌다"고 했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr