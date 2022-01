'LG엔솔 최소 중박'…임직원들, 우리사주 청약률 90% 웃돌아

대출 받고 주식 매도해 우리사주 청약

'따상' 아니어도 주가 상승 기대감 커

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션 내부에서 기업공개(IPO) 기대감이 커지고 있다. 국내 증시가 부진한 상황에서 수익 실현이 확실하다는 판단때문에 우리사주 청약에 몰리는 것으로 풀이된다.

11일 업계에 따르면 LG에너지솔루션 임직원들은 1인당 우리사주 600여주에서 1400여주를 배정받았다.

현행법에 따르면 기업이 상장하면 발생 신주의 20%는 우리사주에 우선 배정해야 한다. LG에너지솔루션의 경우 전체 공모 물량 4250만주 가운데 850만 주가 우리사주 분량이다.

LG에너지솔루션의 전체 임직원 수는 9000여명으로, 우리사주 청약률은 90%를 웃도는 것으로 전해졌다.

직원들은 주식담보대출을 받는 등 청약금 마련에 분주한 것으로 전해졌다. 한 직원은 "보유중인 주식을 모두 매도하고 대출까지 받아 청약금을 마련했다"며 "'따상'은 어려워도 최소 30% 수익률을 낼 수 있다고 생각해 투자를 결정했다"고 말했다.

LG에너지솔루션이 상장 후 '따상'(상장 첫날 시초가가 공모가의 두 배에 형성된 뒤 상한가를 기록하는 것)에 성공하면 우리사주를 배정받은 직원들은 많게는 수억원의 수익을 올릴 수 있게 된다.

즉, LG에너지솔루션이 상장 전 수요예측 흥행에 성공해 공모가가 희망 범위 최상단인 30만원으로 정해지고, 시초가의 두 배에다 상한가까지 가면 주가는 78만원이 된다. 만약 1000주를 받았다면 4억8000만원의 수익을 손에 쥐게 되는 셈이다. LG에너지솔루션의 1인당 평균 급여액이 6600만원(증권신고서 기준)인 점을 고려하면 이는 연봉의 7배에 해당하는 금액이다.

다만 우리사주는 상장 후 1년간 팔 수 없어 직원들에게는 1년 뒤 주가 흐름이 더 중요하다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr