[르포] "정말 너무한다" 백화점·대형마트 '방역패스' 의무화 첫날…'혼란'

[아시아경제 윤슬기 기자] "정부가 서민들 굶어 죽이려고 작정했다.", "이제 '방역패스' 적응됐어요."

오늘(10일)부터 백화점·대형마트 등 면적 3천㎡ 이상의 대규모 상점에 방문하기 위해서는 '방역패스'(접종증명·음성확인제)나 48시간 내 발급받은 PCR(유전자증폭검사) 음성확인서 제출이 필수다.

정부는 코로나19 확산세가 거세지자 지난달 6일 식당·카페 등 다중이용시설을 방역패스 적용 시설로 지정한 데 이어 대규모 상점까지 확대했다. 대다수의 젊은층은 필수이용시설에 확대 적용되고 있는 '방역패스'에 익숙해졌다는 반응이지만 스마트폰 이용이 어려운 노년층은 불편을 호소했다.

서울 영등포구에 위치한 한 백화점 앞 '2G' 핸드폰 사용자인 서효식(68)씨는 분통을 터뜨렸다. 2G 핸드폰을 이용해 큐알(QR) 코드 인증이 불가능한데, 백신 접종 확인서도 없어 백화점 입장을 거부당했기 때문이다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이날부터 3천㎡ 이상의 백화점·대형마트에 입장하기 위해서는 코로나19 백신 접종증명서나 48시간 내 발급받은 PCR 음성확인서를 제출해야 한다. 혼란을 최소화하기 위해 16일까지는 계도기간으로 운영되며 17일부터는 개인에게 위반 횟수별로 10만원씩 과태료가 부과된다. 시설 운영자도 1차 위반 시 150만원, 2차 이상 위반 시 300만원이 부과되고 별도의 행정처분이 내려질 수 있다.

자신을 백화점 간 물건을 배달하는 기사라고 밝힌 서씨는 "2G 핸드폰이라 QR을 못 찍었다. 물건 배달을 해야하는데 큰일났다"며 "도대체 백화점에서 방역패스를 왜 하나. 정부가 서민들을 굶어 죽이려고 하는 것 같다. 이래서 어떻게 먹고 사냐"며 목소리를 높였다. 그러면서 그는 "일단 먹고 살아야 하니까 동사무소에 가서 방역패스를 떼오려고 한다"며 연신 불편함을 호소했다.

영등포구에 위치한 또 다른 백화점 입구의 상황도 비슷했다. 백화점의 각 출입구에는 적게는 1명 많게는 5~6여명의 직원이 고객들에게 QR 코드 인증 안내를 하고 있었다. 스마트폰 사용이 익숙한 젊은층은 백화점 입장 전부터 능숙하게 QR 코드 화면을 꺼내 들었지만 중장년층·노년층은 백신 접종여부 업데이트가 되어있지 않거나 스마트폰 사용이 미숙해 입구에서 핸드폰을 들고 몇분간 씨름하기도 했다.

백화점 직원의 도움을 받아 입장한 70대 A씨는 "백신은 다 맞았는데 백신 접종 완료자라고 뜨지 않았다"며 "직원이 도와줘서 겨우 입장했다"고 밝혔다. 또 다른 백화점 이용자 김모씨(71) 역시 백신 접종 완료자임을 QR 코드로 인증하는 게 어렵다고 토로했다. 김씨는 "식당에 가도 방역패스를 달라고 하니까 QR 코드가 필요했다"며 "나이들어 손은 느린데 QR 코드는 몇초 지나면 꺼지고 해서 너무 불편했다. 결국 주민센터가서 주민등록증 뒤에 백신접종 완료 스티커를 붙였다"고 설명했다.

중장년층 이용자가 많았던 수도권에 위치한 한 대형마트 입구는 사람들과 카트가 뒤엉켜 더 혼잡한 모습이었다.

대형마트 직원들은 스마트폰 사용이 미숙한 고객들에게 QR 코드 인증을 일일이 안내하고 있었지만 몰려드는 고객들로 입구에 정체가 빚어지기도 했다. 50대 시민 B씨는 "장보러 왔는데 입구에 사람이 몰려있어서 깜짝 놀랐다"며 "다들 핸드폰 사용이 서투르다 보니까 방역패스에 어려움을 느끼는 것 같다"고 말했다.

반면 젊은층 사이에서는 '방역패스' 적용이 코로나19가 대유행하고 있는 현시점에서 일상회복을 위해 정부가 할 수 있는 최선의 조치라는 의견도 나왔다. 백화점 내 영화관을 이용하고 나온 김서영(19)양은 "원래 바늘을 무서워해서 백신 접종은 꺼렸지만 백신 접종 후에 방역패스로 안전하게 시설을 이용할 수 있어서 좋다"며 "스마트폰이 있으니까 백신 접종 인증도 쉽고, 딱히 불편한 점은 없다"고 말했다. 백화점 내 위치한 음식점에 배달 음식을 픽업하기 위해 들린 20대 배달기사도 "접종을 완료했고 화면을 찍기만 하면 되기 때문에 일이 더 어려워지지는 않았다"고 했다.

한편, 정부는 방역패스 확대 적용이 최근 코로나19 유행 감소세에 영향을 미치고 있다고 설명했다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 오늘(10일) 열린 백브리핑에서 "확산세를 꺾고 감소세로 전환시키고 있는 것은 방역패스 확대 정책의 효과라고 보고 있다"며 "현재 이러한 축소가 계속 가속화되고 있다. 더 빠르게 떨어지고 있는 부분들은 방역 패스의 확대와 사회적 거리두기 효과가 중첩되면서 발생하고 있는 효과라고 보고 있는 중"이라고 밝혔다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr