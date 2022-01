KT 올레tv 전국 곳곳 1시간 먹통…이용가구 5.3% 영향(종합)

지상파 채널·일부 종편 시청 불가

KT "채널 신호 분배기 전원장치 일부 문제"

[아시아경제 차민영 기자] 지난 9일 최대 1시간에 걸친 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 +1.16% 거래량 343,938 전일가 30,250 2022.01.10 12:16 장중(20분지연) 관련기사 KT 올레tv 전국 곳곳 40분간 먹통 "정확한 원인 파악 중"'디지코 KT 휴먼 시리즈' 광고 유튜브 조회수 1000만회 기록“이종 5G 장비 간 호환” KT, 오픈랜 통한 멀티벤더 기지국 상호 연동 시험 성공 close 의 IPTV 서비스 올레tv 일부 채널 방송 서비스 송출 장애로 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 +1.16% 거래량 343,938 전일가 30,250 2022.01.10 12:16 장중(20분지연) 관련기사 KT 올레tv 전국 곳곳 40분간 먹통 "정확한 원인 파악 중"'디지코 KT 휴먼 시리즈' 광고 유튜브 조회수 1000만회 기록“이종 5G 장비 간 호환” KT, 오픈랜 통한 멀티벤더 기지국 상호 연동 시험 성공 close 전체 이용가 916만가구 중 5.3%에 해당하는 49만가구가 영향을 입은 것으로 나타났다.

10일 관련 업계에 따르면 지난 9일 밤 10시40분께부터 서울과 경북, 대구, 부산 등 일부 지역에서는 지상파 채널들과 일부 종합편성채널 등의 영상과 음성이 송출되지 않았다.

전날 장애는 약 1시간 만인 11시40분께 대부분 복구됐으나, 가입자들은 정확한 원인을 알지 못한 채 TV 시청에 불편을 겪었다. 트위터를 비롯한 온라인 커뮤니티 등에서는 원인을 묻는 글들도 다수 검색됐다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 +1.16% 거래량 343,938 전일가 30,250 2022.01.10 12:16 장중(20분지연) 관련기사 KT 올레tv 전국 곳곳 40분간 먹통 "정확한 원인 파악 중"'디지코 KT 휴먼 시리즈' 광고 유튜브 조회수 1000만회 기록“이종 5G 장비 간 호환” KT, 오픈랜 통한 멀티벤더 기지국 상호 연동 시험 성공 close 자체 조사 결과 서울 본사에 위치한 채널 신호 분배기 장치 전원을 공급하는 일부 장비에 문제가 있었던 것으로 나타났다. 전국 각 가정에 IPTV 채널 소스를 전송하는 장비에 문제가 생기면서 방송 송출 과정에서 차질이 빚어졌다는 설명이다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 +1.16% 거래량 343,938 전일가 30,250 2022.01.10 12:16 장중(20분지연) 관련기사 KT 올레tv 전국 곳곳 40분간 먹통 "정확한 원인 파악 중"'디지코 KT 휴먼 시리즈' 광고 유튜브 조회수 1000만회 기록“이종 5G 장비 간 호환” KT, 오픈랜 통한 멀티벤더 기지국 상호 연동 시험 성공 close 관계자는 "전체 가입자 916만가구 중 49만가구가 영향을 받은 것으로 보인다"며 "피해 가구 중 절반 이상은 10시58분께 복구가 완료됐다"고 설명했다.

다만, 통신사 약관상 개별 이용자 보상은 별도로 진행되지 않을 전망이다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 350 등락률 +1.16% 거래량 343,938 전일가 30,250 2022.01.10 12:16 장중(20분지연) 관련기사 KT 올레tv 전국 곳곳 40분간 먹통 "정확한 원인 파악 중"'디지코 KT 휴먼 시리즈' 광고 유튜브 조회수 1000만회 기록“이종 5G 장비 간 호환” KT, 오픈랜 통한 멀티벤더 기지국 상호 연동 시험 성공 close 의 고객 책임이 아닌 상품 이용 불가로 인한 피해 보상 기준이 '연속 3시간 서비스를 이용하지 못할 경우 또는 월 누적 장애시간이 12시간을 초과해 고객이 손해를 입은 경우'로 한정돼 있기 때문이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr