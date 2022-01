비에이치아이, 517억 규모 LNG 발전설비 공급계약 체결

[아시아경제 이민지 기자] 비에이치아이 비에이치아이 083650 | 코스닥 증권정보 현재가 4,360 전일대비 225 등락률 +5.44% 거래량 556,554 전일가 4,135 2022.01.10 11:00 장중(20분지연) 관련기사 비에이치아이, 포스코와 340억 규모 발전설비 공급계약 체결"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?조정 끝난 “두산중공업” 다음 타자 나왔다! 그중에서도 대장 株! close 는 삼성물산과 516억8596만원 규모로 LNG 복합화력 발전설비 공급계약을 체결하기로 결정했다고 10일 공시했다. 계약금액은 지난 2020년 매출액 대비 21.23%에 달한다.

