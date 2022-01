[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 비케이탑스=운영자금 조달 위해 50억 규모 제 3자배정 유상증자 결정

◆ 비케이탑스=한국거래소는 공시번복을 이유로 불성길공시법인으로 지정한다고 공시.

◆ 한화에어로스페이스=한국거래소는 공시불이행으로 불성실공시법인 지정 사유가 발생했으나 감경에 따른 벌점 미부과로 불성실공시법인으로 지정하지 않는다고 공시.

◆ LG전자=조주완 대표이사 신규 선임으로 조주완, 배두용 각자 대표이사 체제로 변경됐다고 공시.

◆ 한진=지난해 4분기 영업이익으로 315억원을 기록해 전년동기대비 34% 증가했다고 공시. 매출액은 16% 늘어난 7009억원을 기록.

◆ LG=구광모, 권봉석 대표이사 체제로 변경됐다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr