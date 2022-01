브라질서 절벽이 관광보트 덮쳐 7명 사망

[아시아경제 조유진 기자] 브라질의 한 협곡에서 바위 절벽이 갑자기 무너져 관광 보트 3척을 덮쳐 7명이 사망했다.

8일(현지시간) BBC 등 주요 외신에 따르면 이날 낮 12시30분께 상파울로에서 북쪽으로 약 260마일 떨어진 인기 관광지인 푸르나스 협곡에서 떨어지는 암석이 관광용 소형 보트를 덮치는 사고가 발생했다.

이 사고로 7명이 사망하고 3명이 실종됐으며 32명이 다쳤다고 구조 당국 대변인은 밝혔다. 부상자 가운데 9명은 중상으로 입원 치료 중이다.

당국은 최근 계속된 폭우 탓에 바위가 무너져 내린 것으로 보고 있다.

브라질 해군 등 구조대가 현장으로 급파돼 구조 작업을 벌이는 한편, 붕괴 원인을 자세히 조사중이다.

현지 언론이 공개한 동영상에는 수십 미터에 달하는 바위가 갑자기 절벽에서 분리돼 관광 중이던 보트 위로 쓰러지는 장면이 담겼다.

자이르 보우소나루 브라질 대통령은 트위터에 사고 동영상을 공유하고, "사고 발생 직후 브라질 해군을 현장의 구조·수송작업에 투입했다"고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr