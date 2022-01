추미애, AI 윤석열 등장에 "디지털 독재 현실 될 수도…끔찍"

"대본 읽기도 실패하고 이젠 AI 등장"

"AI 대통령 국민 지배하면 20·30 미래 끔찍"

[아시아경제 강주희 기자] 더불어민주당 명예선대위원장인 추미애 전 법무부 장관이 '인공지능(AI) 윤석열'을 겨냥해 "디지털 독재가 픽션이 아니라 현실이 될 수 있다"고 비난했다.

추 전 장관은 9일 페이스북에 올린 글에서 "대본 읽기도 실패하고 이제 AI 윤석열이 등장했다"며 "웃음 뒤에 캐비닛을 감추고 있는 검찰과 AI 대통령이 국민을 지배하게 된다면 대한민국 국민, 특히 20·30세대의 미래가 끔찍하다"고 말했다.

그러면서 "앞으로 개개인의 취향이나 생각을 인공지능 알고리즘으로 파악해 국민을 통제할 수 있는 디지털 독재가 픽션이 아니라 현실이 될 수 있다"고 주장했다.

AI 윤석열은 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 후보의 대선 승리를 위해 준비한 이른바 '비단 주머니'로, 지난 7일 윤 후보의 공약 제시 플랫폼인 '윤석열 공약위키'에서 본격 활동을 시작했다. AI 윤석열은 기계학습(머신러닝)을 통해 실제 윤 후보의 말투와 음성 등을 모사한다. '윤석열 공약위키'의 'AI 윤석열 질문하기&답변보기'에는 누리꾼들의 각종 질문에 대한 AI 윤석열의 답변 동영상이 올라와 있다.

추 전 장관은 이어 홍준표 국민의힘 의원이 윤 후보를 '역량 부족'이라고 비판한 것을 언급하면서 "실제로는 역량 부족이 아닌 심각한 함량 미달"이라고 거듭 날을 세웠다. 그는 "검사 시절 경제범죄를 수사한 경험으로 경제를 잘 안다고 했으나 막상 경제에 관한 상식이나 기초 실력이 안 보였다. 지도자가 되기에는 실격점"이라고 지적했다.

또 윤 후보 부인 관련 의혹에 대해서도 "가족 비리도 땜질이 될 수 없는 원초적 범죄"라며 "논문표절과 허위 학경력이 없었더라면 박사와 교수가 불가능했을 것이다. 오늘의 특권이 어제의 불법과 반칙으로 쌓아 올린 것이다 보니 보완이나 사과로 끝날 수 없는 문제"라고 비판했다.

한편, 추 전 장관의 비판에 대해 임승호 국민의힘 대변인은 같은 날 페이스북에 "확실히 민주당엔 우리가 모르는 어마무시한 외계인 기술이 있나 보다"라고 비꼬았다. 그러면서 "추 장관님, 파충류 인간인 렙틸리언이 세계를 지배한다는 소름 끼치는 소문도 있던데 한 번 검토 부탁드립니다"라고 했다.

