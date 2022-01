檢, '도이치모터스 주가조작 전주 의혹' 김건희에 소환 통보

[아시아경제 김형민 기자] 검찰이 '도이치모터스 주가조작' 의혹과 관련해 윤석열 국민의힘 대선후보의 아내 김건희씨에게 소환조사를 통보한 것으로 알려졌다.

9일 법조계에 따르면, 서울중앙지검 반부패강력수사2부(부장검사 조주연)는 김씨측에 최근 소환을 통보하고 조사 일정을 조율 중인 것으로 전해진다.

김씨는 도이치모터스 주가를 의도적으로 끌어올리는 과정에서 돈을 댄 '전주' 역할을 했다는 의혹을 받는다.

앞서 검찰은 이 의혹과 관련해 권오수 도이치모터스 회장, 증권사 직원과 사업가 투자업자 등 4명을 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 또한 주가조작에서 이른바 '선수' 역할을 한 이모씨 등 4명도 구속기소했다.

권 회장 등은 2009년 12월~2012년 12월 '주가조작 선수'와 '부티크' 투자자문사, 전·현직 증권사 임직원 등과 짜고 91명 명의의 157개 계좌를 동원해 도이치모터스 주가를 끌어올린 혐의를 받는다.

특히 권 회장은 2008년 말 우회상장 후 도이치모터스 주가가 계속 하락하자 투자자들로부터 주가 부양 요구를 받게 됐고 '선수' 이모씨에게 의뢰해 주가조작을 계획한 것으로 검찰은 봤다.

증권가에서 '주가조작'의 선수로 불린 이씨는 증권사 임원 김모씨에게 주식 수급을 의뢰했고 김씨는 증권사 동료 직원, '부티크' 투자자문사 운영사 등과 통정매매, 고가 매수 등 시세조종 주문을 통해 주가를 2000원대 후반에서 약 8000원까지 끌어올린 것으로 조사됐다.

김건희씨도 이 과정에 돈을 지원하고 일부 이득을 봤다는 의혹이 제기됐다. 경찰 내사보고서에 따르면, 김씨는 2010년 2월 당시 보유하고 있던 도이치모터스 주식과 10억원이 있는 증권계좌를 권 회장의 소개로 알게 된 이씨에게 맡겼다.

