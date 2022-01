윤석열 "비과학적 방역패스 정책 폐기… 최소한의 자유까지 침해해선 안돼"

국민의힘 "과학적 방역패스로 전환하라"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 "비과학적 주먹구구식 방역패스 정책을 폐기해야 한다"고 밝혔다.

윤 후보는 9일 페이스북을 통해 "내일부터 '마트 갈 자유' 조차 제한된다. 외식의 제한은 물론이고 장을 봐 집에서 밥도 해 먹을 수 없게 하는 조치는 부당하다"고 밝혔다.

그는 "위중증 환자 증가와 오미크론 변이 확산에 백신접종이 최선임에는 이견이 없다"며 "그러나 생필품 구매를 위한 최소한의 자유까지 침해해서는 안된다. 백신을 맞지 않는 임신부를 비난해서도 안 된다"고 말했다.

또 "버스와 지하철은 되고, 생필품 구매는 안되는 대책을 누가 받아들이겠는가. 식당 영업을 일률적으로 9시까지로 제한하는 것 역시 비상식적"이라고 강조했다.

윤 후보는 "법원의 잇따른 제동은 더 책임감 있는 정책을 수립하라는 국민의 뜻과 같다"며 "미접종자들을 감안한 정교한 정책을 시행하고 백신 접종에 대한 불신을 해소해야 한다"고 주장했다.

한편 이날 국민의힘 선거대책본부 코로나19 대응위원회도 성명서를 내고 '과학적 방역패스 정책'으로의 전환을 촉구했다. 위원회는 정부에 ▲마트, 학원, 독서실 등 방역패스 적용 중단 ▲소아청소년 코로나19 백신의 효능과 이상 반응을 감시하는 온라인 플랫폼 개설 ▲성인 대상 방역패스 고위험시설로 축소 등을 요구했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr