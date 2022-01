40㎏ 혹독 다이어트 폼페이오…바뀐 외모에 눈길

[아시아경제 권서영 기자] 마이크 폼페이오(58) 전 미국 국무장관이 40.8㎏을 감량한 모습을 공개해 화제다.

미 일간 뉴욕포스트는 6일(현지시간) 폼페이오 전 장관이 다이어트 동기와 그 비결을 밝혔다고 보도했다. 폼페이오 전 장관은 현직 시절 키 180㎝에 몸무게 120㎏ 안팎의 거구로 매우 유명했으나 최근 체중을 40㎏ 가까이 감량한 모습을 드러내어 화제를 모았다. 이는 최근 약 20㎏을 감량한 것으로 추정되는 김정은 북한 국무위원장보다도 많은 감량 수치다.

폼페이오 전 장관은 지난해 1월 퇴임 이후 별다른 활동 없이 지내던 도중, 지난해 6월 인생 최대의 몸무게인 300파운드(136㎏)에 이른 것을 보고 놀라 아내에게 다이어트를 시작하겠다고 선언한 것으로 전해졌다. 그는 자택의 지하실에 덤벨, 일립티컬(유산소 전신운동 기구) 등의 운동 시설을 갖추고 일주일에 5~6회, 30여 분씩 운동을 시작했다.

그는 트레이너나 영양사의 도움 없이 자기관리 방식을 되살려 체중의 30%가량을 감량했다. 폼페이오 전 장관은 "2010년 캔자스 하원의원에 처음 당선됐을 당시의 몸무게로 돌아갔다"며 그간 정부 고위직을 맡은 데에 따르는 중압감을 견디면서 자신의 건강을 챙기지 못했다고 밝혔다. 그는 "체중이 늘며 무릎 관절이 닳아 아팠다"면서도 "밤늦게 사무실에서 일하거나 외국으로 자주 출장을 다니며 스트레스를 풀기 위해 핫케이크, 치즈버거, 간식 등을 즐겼다"고 회상했다.

현재 폼페이오 전 장관은 계란 흰자와 칠면조 고기 등의 단백질 위주 식단으로 먹는다고 밝혔다. 이어 "우리 가족은 이탈리아계라 모였다 하면 맛있는 음식을 잔뜩 차린다"며 "거기에서 샐러드를 먹을 것이라고 말하는 게 힘들었다"고도 심경을 전해 웃음을 자아냈다.

한편 폼페이오 전 장관은 트럼프 행정부 시절 중앙정보부(CIA) 국장을 거쳐 국무장관을 지낸 정권의 실세다. 그는 현재 공화당의 차기 대선 주자로도 꼽히고 있다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr