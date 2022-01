부실채권투자사 '우리금융F&I' 출범…대표에 최동수 우리금융 부사장

[아시아경제 송승섭 기자]우리금융지주는 부실채권(NPL) 투자 전문회사인 우리금융F&I가 공식 출범했다고 9일 밝혔다.

우리금융F&I는 그룹의 14번째 자회사로 지주사가 지분 100%를 보유한다. 대표는 지난해 12월 자회사대표이사후보추천위원회가 추천한 최동수 우리금융지주 부사장이다. 설립자본은 2000억원이다.

우리금융지주는 과거 14년간(2001~2014년) 구(舊) 우리F&I를 자회사로 운영한 경험과 현재 우리종금의 NPL투자 관련 노하우 등을 바탕으로 우리금융F&I의 시장 조기정착을 지원할 예정이다.

우리금융지주 관계자는 “우리금융F&I 설립은 코로나 이후 NPL시장 규모가 점차 확대될 것으로 예상해 전략적으로 결정된 것”이라며 “우리은행, 우리종금, 우리금융캐피탈, 우리자산신탁 등 관련 자회사들과 다방면에 걸친 시너지 창출 등 기업가치 제고 노력을 지속할 계획”이라고 강조했다.

이어 “이번 우리금융F&I 출범은 2019년 지주사 설립 이후 꾸준히 추진된 비은행부문 확충을 통한 주주가치 제고 전략의 일환”이라면서 “지난해 완전 민영화로 조성된 주가 상승 모멘텀이 새해에도 꾸준히 이어질 것으로 기대된다”고 설명했다.

최동수 우리금융F&I 대표이사는 “초기부터 적극적인 투자전략을 구사해 이른 시일 내 시장의 판도를 바꿀 계획”이라며 “추후 기업구조조정사업 등으로 수익원을 다각화하는 한편 국내 금융회사의 부실자산 조기 건전화는 물론 부실기업의 회생에도 기여할 것”이라는 포부를 밝혔다.

