명동 특급호텔을 6만원에…여기어때, 내일부터 ‘호캉스’ 이벤트

[아시아경제 이준형 기자] 여가 플랫폼 여기어때가 서울 특급호텔을 6만원대에 예약할 수 있는 이벤트를 진행한다.

여기어때는 특급호텔을 할인가에 제공하는 '매직프라이스' 프로모션을 10일부터 12일까지 진행한다고 밝혔다. 앞서 여기어때는 지난해 인기를 끈 '호캉스' 트렌드를 반영해 매직프라이스 프로모션을 기획·진행했다. 당시 행사 기간 동안 여기어때 내 호텔·리조트 상품 거래액은 전년 동기 대비 50% 이상 증가했다.

이번 매직프라이스 프로모션 대상 호텔은 서울 중구에 위치한 '포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동'이다. 서울 중심부에 위치해 접근성이 높은 데다 합리적 가격까지 갖춰 젊은 층을 중심으로 호캉스 '핫플레이스'로 꼽힌다는 게 여기어때 설명이다. 할인가로 투숙할 수 있는 기간은 4월 30일까지다.

프로모션 내용을 구체적으로 보면 '반나절 호캉스' 상품은 이용 시간을 연장해 당일 최대 13시간까지 이용할 수 있다. 단독 특가에 쿠폰 할인을 적용하면 5만5900원에 예약할 수 있다. 정상가 32만원의 '레이트 체크아웃 패키지'는 최대 6만3900원까지 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 레이트 체크아웃 패키지는 체크아웃 시간을 오후 2시까지 연장한 상품이다.

레이트 체크아웃 패키지에 2인 조식이 추가된 '조식 패키지'는 정상가가 45만원이지만 최대 10만2000원까지 할인 받을 수 있다. 여기어때는 레이트 체크아웃 패키지와 조식 패키지를 예약한 고객에게 요일에 따라 포포인츠 시그니처 베게, 샤워가운 등 추가 혜택을 제공한다.

매직프라이스 프로모션은 이달만 진행된다. 매주 다른 상품이 순차적으로 공개된다. 특가 혜택은 상품별로 다르게 적용된다.

강희경 여기어때 캠페인마케팅팀장은 "이번 행사는 '호캉스 맛집'으로 알려진 특급호텔을 중심으로 라인업을 구성했다"면서 "포포인츠 바이 쉐라톤 조선 서울 명동에 이어 공개될 다음 매직프라이스 상품도 많은 기대 바란다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr