"뷔페부터 농장 체험까지" 호텔家, '딸기 마케팅' 불붙었다

[아시아경제 김유리 기자] 호텔업계에 '딸기 마케팅'이 불붙었다. 제철을 맞은 딸기를 활용한 디저트 뷔페뿐 아니라 딸기 농장 체험을 포함한 패키지까지 다양하게 선보이고 있다.

8일 호텔업계에 따르면 각 호텔은 딸기 시즌을 맞아 올해 보다 업그레이드 된 딸기 디저트를 선보이고 있다. 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 오는 4월 중순까지 1층 로비라운지에서 정통 딸기 디저트 뷔페 스타일의 '스트로베리 애비뉴(Strawberry Avenue)'를 매주 주말(금~일요일) 한정 좌석으로 선보인다. 산지직송 친환경 생딸기와 다양한 딸기 디저트, 셰프가 즉석에서 선보이는 스페셜 디저트, 세계 테마 메뉴 등 40여가지의 메뉴를 준비했다. 1월 한 달간 네이버로 사전 예약 및 결제 시 10% 얼리버드 할인 혜택도 제공한다.

지난 시즌 연일 매진을 기록한 바 있는 롯데호텔 서울의 '머스트 비 스트로베리(Must be Strawberry)'는 올해 IKA 세계 요리올림픽 금메달 리스트 나성주 제과장의 독창적인 딸기 디저트를 포함하는 등 한층 더 업그레이드 됐다. 오는 5월8일까지 매 주말(공휴일 포함) 운영된다. 테이블당 웰컴푸드 3종, 디저트 22종, 음료 2잔(커피 또는 차)이 제공된다. 다양한 딸기 디저트 메뉴와 함께 샌드위치, 샐러드, 핫디시 등 13종의 식사 대용 메뉴도 준비된다. 네이버를 통해 사전 예약하면 5%의 할인 혜택이 제공된다.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울의 그라넘 다이닝 라운지는 오는 3월27일까지 매주 금~일요일 및 공휴일에 딸기 디저트 뷔페 '베리 베리 베리(Very Vary Berry)'를 선보인다. 이 프로모션 역시 매 시즌 만석 행렬을 잇는 반얀트리 서울의 대표적인 디저트 뷔페 프로모션이다. 생딸기를 비롯해 크로플, 딸기 케이크, 딸기 판나코타 등 딸기 디저트가 준비된다. 쌀국수, 타이 샐러드, 칠리 치킨, 피자 등도 맛볼 수 있다.

서울드래곤시티의 브라세리 THE 26은 오는 4월24일까지 매주 주말 및 공휴일 '딸기 스튜디오'를 선보인다. 웰컴 드링크로 제공되는 딸기차, 무제한으로 제공되는 생딸기와 함께 스폰지 케이크, 타르트, 티라미슈 등 디저트 30여종을 준비했다. 라이브 스테이션에서는 겨울철 대표 간식 붕어빵이 커리, 잡채, 팥 세 가지 종류로 준비되며 짬뽕, 파스타 등 식사 대용 메뉴도 선보인다.

파라다이스시티는 오는 3월13일까지 매주 주말 딸기 디저트 뷔페 '스트로베리 블라썸 시즌3'를 선보인다. 케이크, 마카롱 등 딸기 디저트부터 콜드디쉬, 핫디쉬까지 다양한 메뉴를 맛볼 수 있다. 숲속에 온듯한 분위기의 '가든 바이 라쿠'에서 진행된다. 디저트 섹션에는 쇼트케이크, 타르트, 젤리·무스 등 딸기 디저트 14종이 준비된다. 불고기 샐러드, 안창살 스테이크, 명란 오일 파스타 등 브런치 메뉴도 선보인다. 고객 주문 시 셰프가 즉석에서 크로플을 만들어 제공하는 '라이브 쿠킹' 섹션도 운영한다.

가성비를 내세운 딸기 디저트 뷔페도 있다. 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 호텔의 모모 바는 가성비를 부각한 딸기 뷔페 '헨젤과 그레텔 인 스트로베리 하우스'를 오는 4월30일까지 매주 주말 진행한다. 딸기 디저트 및 스낵 메뉴와 함께 무제한 스파클링 와인, 딸기를 활용한 다양한 음료, 커피 및 차가 제공된다.

딸기 농장 체험을 포함한 패키지도 선보인다. 해비치 호텔앤드리조트가 운영하는 롤링힐스 호텔은 다음달 26일까지 '마이 리틀 파머 패키지'를 선보인다. 이 패키지는 목~토요일 숙박 시 이용 가능한 상품으로, 호텔에서의 휴식과 딸기 농장 체험 혜택이 포함됐다. 패키지에 포함된 농장 체험은 호텔 인근 농장에서 가족 3인이 딸기 수확과 와플 만들기, 동물 먹이주기, 식물 물주기 및 실내 모래 놀이 등을 즐길 수 있는 프로그램이다. 스탠더드 객실 1박과 야외 정원을 바라보며 물놀이를 즐길 수 있는 실내 수영장 이용, 성인 2명과 어린이 1명의 조식 이용 혜택도 제공된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr