[특징주]윤석열 광역 교통공약 발표에 웅진 강세

웅진이 강세다.

웅진은 7일 오후 1시33분 기준 유가증권 시장에서 전일보다 365원(21.86%) 오른 2035원에 거래되고 있다.

웅진은 윤석금 웅진그룹회장과 윤석열 국민의힘 대선후보가 같은 파평 윤씨라는 이유에 종목토론방 등에서 윤석열 테마주로 불리고 있다.

윤석열 국민의힘 대선후보는 이날 1기 수도권 광역급행철도(GTX) 노선을 연장하고 2기 GTX 3개 노선을 추가해 시민의 출퇴근길 부담을 줄이겠다는 수도권 광역 교통공약을 발표했다.

한편 웅진은 도서 및 교육출판물 제조를 목적으로 1983년 설립, 2007년 투자와 교육문화사업으로 인적분할했다.. 분할 후 투자, IT 유지보수 및 컨설팅 등을 영위하고 있다.

2012년 회생절차 개시 결정 이후 코웨이와 웅진식품, 웅진케미칼 지분전량을 매각했다. 종속회사는 웅진씽크빅, 웅진플레이도시 등 10개사다.

2020년 웅진씽크빅은 웅진코웨이 지분을 넷마블에 매각했다.

시가총액 1627억원, 코스피 693위다.

