[아시아경제 이지은 기자] 노규덕 한반도평화교섭본부장은 7일 일본 측 북핵 수석대표인 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아·대양주국장과 유선 협의를 가졌다.

양측은 최근 북한의 탄도미사일 발사와 관련한 평가를 공유하는 한편, 앞으로도 한반도 정세를 안정적으로 관리하고 북한과의 대화를 재개하기 위한 노력을 지속해 나가기로 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr