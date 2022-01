[아시아경제 박병희 기자] 미국 존스홉킨스대학은 7일(현지시간) 전세계 코로나19 확진자 수가 3억명을 돌파했다고 밝혔다.

그리니치표준시(GMT) 기준 이날 오전 3시(한국시간 오후 12시) 확진자는 3억200021명, 사망자는 547만1856명으로 집계됐다.

확진자가 가장 많은 국가는 미국으로 누적 확진자 5844만9898명, 사망자 83만3957명이다.

이날은 2019년 12월31일 중국 우한에서 발병한 코로나19가 세계보건기구(WHO)에 처음 보고된 지 739일째가 되는 시점이다.

WHO는 2020년 3월 코로나19 팬데믹(전염병의 세계적 대유행)을 선언했다. 코로나19는 델타, 오미크론 등으로 계속 변이를 만들어내며 전 세계에서 확산을 이어가고 있다.

