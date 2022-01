OTT 시즌, '골든디스크 어워즈' 국내 온라인 독점 생중계

실시간TV 메뉴로 시청 가능

[아시아경제 차민영 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 시즌이 오는 8일 열리는 '제36회 골든디스크 어워즈'를 온라인 국내 독점 생중계한다고 7일 밝혔다.

이번 제36회 골든디스크 어워즈는 시즌 이용권 구매 고객이라면 누구나 실시간TV 메뉴를 통해 시청 가능하다.

시상식에 앞서 오후 1시 30분부터 시작하는 레드카펫과, 본 시상식과 동시에 진행되는 백스테이지 인터뷰 역시 실시간TV 메뉴 내 ‘골든디스크’ 탭에서 감상할 수 있다. 레드카펫과 백스테이지 인터뷰는 국내에서 시즌에서만 감상할 수 있다.

이번 시상식에는 가수 방탄소년단, 임영웅, 아이유, 에스파, 세븐틴, 빅마마 등이 출연하고, 시상자로 정우성, 주지훈, 구교환, 오정세, 박희순 등이 참여한다.

지난해 12월 20일부터 31일까지 시즌 애플리케이션(앱)에서 진행된 ‘seezn 골든디스크 인기상’ 결과도 확인할 수 있다. 이는 100% 온라인 팬 투표로 선정됐으며 투표 참여자는 328만명 이상을 기록했다.

유현중 케이티시즌 사업총괄은 “글로벌 스타들의 화려한 무대, 감동의 순간을 시즌에서 생생하게 즐겨보시기 바란다”며 “앞으로도 다양한 오리지널 콘텐츠 제작과 외부 제휴 확대 등으로 OTT 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

