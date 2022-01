'엽기 막대 살인' 스포츠센터 대표 구속 송치…경찰 "범행 동기, 특이점 확인안돼"

[아시아경제 정동훈 기자] 직원을 엽기적으로 살해한 어린이 스포츠센터 대표 A씨(41)가 구속상태로 검찰에 송치됐다. 해당 사건을 수사한 경찰은 휴대전화 포렌식과 마약 간이검사 등을 진행한 결과 범행 동기와 관련한 특이점은 확인되지 않았다고 밝혔다. A씨는 현재 술에 취해 당시 상황이 기억나지 않는다고 진술하고 있는 상황으로 범행 이유는 오리무중에 빠졌다.

서울경찰청 관계자는 "A씨를 수차례 조사하고 스포츠센터 내 CC(폐쇄회로)TV를 분석한 결과, A씨가 음주 이후 피해자의 행동에 대해 피의자가 불만을 느껴 폭행과 살인으로까지 이어진 것으로 보인다"며 "(범행동기와 관련해)특이점은 확인 안 됐다"고 밝혔다. A씨는 당시 만취 상태였다며 나머지 상황은 기억이 나지 않는다고 하는 것으로 알려졌다. 이어 "(가해자 A씨는)살해 전 10여분간 몸을 누르고 조르거나 막대 등으로 폭행했다"며 "(계속된 폭행으로)탈진 상태로 이어지다 보니 (피해자가 저항하지 못했고)범행이 이뤄진 걸로 보인다"라고 말했다.

A씨는 이날 오전 7시43분께 서울 서대문경찰서 유치장에서 나와 서울서부지검에 송치되면서 범행 이유 등을 묻는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않았다. 피해자와 유족에 할 말이 없느냐는 질문에는 "죄송합니다"라고 답하고 호송차에 올랐다.

A씨는 지난달 31일 자신이 운영하는 서대문구의 스포츠센터에서 직원 20대 남성 B씨의 항문에 길이 70㎝가량의 교육용 플라스틱 막대를 찔러 넣어 장기 파열로 숨지게 한 혐의(살인)로 지난 2일 구속됐다. 그는 당일 오전 2시 10분께 이 스포츠센터에서 "어떤 남자가 와서 누나를 때린다"며 112 신고를 했다. 현장에는 경찰관 6명이 출동했으나 A씨는 "나는 그렇게 신고하지 않았다"며 말을 바꿨다. 경찰은 피해자가 하의를 벗은 채 누워있는 것을 보고 가슴에 손을 얹어 맥박 등을 확인한 뒤 생명에 지장이 없는 것으로 판단하고 복귀했다. 피해자 B씨의 시신을 부검한 국립과학수사연구원은 직장과 담낭, 간, 심장이 파열돼 사망한 것으로 보인다는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했다.

서울청 감찰조사계는 전날(6일) 해당 사건 현장에 출동한 경찰관 6명을 조사하는 등 현장 대응이 적절했는지 사실관계 확인에 나섰다. 경찰은 이번 사건의 현장 대응이 부실했던 것이 아니냐는 지적을 받고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr