홍준표 "윤석열·이준석, 서로 공격 자중하라…파국 가면 공멸"

"이 위기를 당이 재반등할 기회 삼아야"

"문제는 후보 역량…선대위 개편으로 해결될 게 아냐"

[아시아경제 임주형 기자] 홍준표 국민의힘 의원은 최근 당내 내홍이 불거진 것에 대해 "파국으로 가면 공멸할 것"이라며 경각심을 가지라고 촉구했다. 다만 윤 후보가 단호한 지도력을 보여준다면, 이번 위기를 재반등의 기회로 삼을 수 있다고 내다봤다.

홍 의원은 6일 자신의 유튜브 채널 'TV홍카콜라' 방송에서 "윤석열 후보와 이재명 후보가 대결하면 윤 후보가 질 것이라는 충격적인 여론조사를 봤다"라며 "당 내분, 후보의 역량 등이 미흡했다"라고 지적했다.

홍 의원은 윤 후보의 지지율이 하락세를 보이는 이유에 대해 "후보의 정치적 역량 문제"라고 진단했다.

그는 "후보 본인의 역량, 처가 비리 등이 가장 본질적인 문제다. 이 대표와 엇박자를 내는 것도 후보의 정치적 역량 문제이고, 그것은 후보가 돌파해야 한다. 선대위를 어떻게 만든다고 해서 해소될 문제가 아니다"라며 이같이 주장했다.

이어 "윤 후보는 공정과 정의, 소신으로 떴는데 처가 비리 공격을 받으면서 (국민이) 정의, 상식 등이 무너졌다고 생각해 지지율이 내려간 것"이라며 "윤 후보가 자질을 보여줘야 하고 처가 비리는 '가차 없이 엄단하겠다. 내 아내도 용서하지 않겠다'라는 단호한 결기를 보여줘야 한다"라고 촉구했다.

또 "각종 모임에 가서 질의응답도 자연스럽게 하고, 어떤 질문이 오더라도 현장에서 대답을 할 수 있어야 한다"라며 "문재인 대통령에게 질려 있는 국민들은 'A4용지 대통령'을 다시 만들 생각이 없다"라고 꼬집기도 했다.

그러면서 "이 대표도 자중하시고, 윤 후보도 더 이상 이 대표를 공격하지 않았으면 한다. 파국으로 가게 되면 공멸"이라며 "이 위기를 당이 재반등할 기회로 삼아야 한다"라고 거듭 강조했다.

이재명 더불어민주당 대선 후보에 대해서는 "대통령이 된다면 영혼도 팔 수 있는 사람"이라며 "무한한 변신을 하고 있다. 이 후보가 (정책에서) 왔다갔다만 한다고 판단하면 곤란하다. 이 후보는 대통령이 되기 위해 어떤 말도, 정책도 내놓을 수 있다"라고 평가했다.

한편 이른바 '윤핵관(윤 후보 측 핵심 관계자)', 선거대책위원회 인선 문제 등 여러 현안으로 갈등을 빚어온 윤 후보와 이 대표는 이날 극적인 화해를 성사시켰다.

이날 오전 10시부터 서울 여의도 국회에서 진행된 의원총회(의총)에서는 이 대표의 사퇴를 촉구하는 결의안 채택이 안건으로 올라와, 의원들 사이에서 논란이 불거졌다. 이 대표는 자신의 공개 발언이 허용되지 않는다는 이유로 참석을 보류했다가, 모두 발언을 공개하는 조건으로 오후 5시20분께 의총에 모습을 드러냈다.

이날 이 대표는 "선대위직에서 물러나고 밖에서 개편 얘기를 하면 새로운 방향성이 설정돼 (윤 후보를) 지원할 수 있을 줄 알았다"며 "제 예상이 틀렸다면 오늘 이 자리에서 의원님들께 사과드리겠다"라고 고개를 숙였다.

그러면서 "의원들이 의견을 모아 이준석의 복귀를 명령하시면 저는 지정해주신 어떤 직위에든 복귀할 것"이라며 "여기 의원들 한 분, 한 분 다 선거에서 지면 당 해체된다는 생각만 해달라"라고 촉구했다.

이후 오후 8시께 윤 후보가 국회에 도착했다. 윤 후보는 이 대표와 서로 포옹하며 갈등을 봉합하는 모습을 보이기도 했다.

윤 후보는 회의 후 기자들과 만난 자리에서 "우리는 같은 당원"이라며 "국민의힘에 같이 뼈를 묻고 함께하기로 한 사람이다. 같은 생각을 갖고 똑같이 수행해야 할 명령을 받들어 열심히 할 것"이라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr