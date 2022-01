[클릭 e종목]S-Oil, 올해 사상 최대 실적 낸다..."인플레 헷지 수단 각광"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 7일 S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 92,400 전일대비 2,200 등락률 +2.44% 거래량 511,410 전일가 90,200 2022.01.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에쓰오일 울산공장, 무재해 1000만인시…가동 후 최장기록알 카타니 S-OIL CEO, 한국의 경영대상 최고경영자상 수상"산유국·소비국, 성공적 경협모델" 에쓰오일 대표 산업훈장 받았다 close 에 대해 올해 사상 최대 실적이 전망된다며 인플레이션 헷지 수단으로 유효한 종목이 될 것으로 예상된다는 의견을 냈다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 "올 상반기 석유제품 공급부족과 정제마진 강세를 전망한다"며 "우선 글로벌 재고가 절대적으로 부족하다. 실제 미국·유럽·아시아의 석유제품 재고는 6년 래 가장 낮은 수준까지 하락했다"고 말했다.

반면 추가 공급여력은 부족하다. 탈탄소에 대한 역설 때문이다. 글로벌 시장점유율(M/S)의 20%를 차지하는 미국의 정제설비

규모는 2020년 말 대비 5%나 줄어든 상태이며 가동률은 이미 90%에 육박한다. 향후에도 증설 부재로 수출 여력은 계속 줄어

들 것이란 분석이 나온다. 윤재성 연구원은 "중국 역시 작년부터 넷 제로(Net-Zero)를 강조하면서 소규모 Teapot을 비롯한 정유설비에 대한 규제를 시작했다"며 "전체 설비 규모도 2000만b/d 미만으로 제한을 걸었다. 국영업체의 가동률은 80%를 상회하면서 이미 정부 목표치를 달성했다"고 강조했다.

러시아의 가스 수출중단에 따른 유럽 천연가스 강세, 인니의 석탄 수출중단에 따른 석탄 강세 등도 대체 발전 목적의 석유제품(경유, B-C유) 수요를 자극할 수 밖에 없다는 의견이다.

S-Oil은 올해 사상 최대 실적이 전망되고 있다. 인플레 헷지 플레이가 유효하다는 평가다. 유가·정제마진 강세로 지난해 2조3000억원에 이어 올해는 2조6000억원으로 사상 최대 영업이익이 예상된다. 윤 연구원은 "주가수익비율(PER) 5.6배, 주가순자산비율(PBR) 1.2배로 절대 저평가 상태"라며 "2022년 석유제품 공급부족과 이에 따른 인플레·금리 인상 압력의 헷지 차원에서 꼭 가져가야 할 업체로 보인다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr