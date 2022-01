의정부시 국민의힘, "도봉면허시험장 이전 협약은 원천 무효" 협약 철회 촉구

"지역의 권익 등한시 한 배임이 될 수 있는 중대한 사안"

[아시아경제 라영철 기자] 의정부시 국민의힘이 '도봉면허시험장 이전 협약은 원천 무효'라며 즉각 철회를 요구하고 나섰다.

국민의힘 의정부 갑·을 당원협의회와 소속 시의원들은 6일 철회 촉구 성명을 내고 "지난 12월 22일 안병용 의정부시장은 서울시장, 노원구청장과 함께 '도봉면허시험장'을 의정부 장암동에 유치한다는 '밀실협약'을 맺었다"고 밝혔다.

이들은 "의정부시 주인인 시민들을 철저히 배제한 이번 협약은 '원천 무효'로 조속히 철회할 것을 요구했지만, 안병용 시장은 아직까지도 시민 의견을 무시하는 '불통행정'을 이어오고 있다"고 주장했다.

이어 "올해 경기도 교육감 선거를 앞두고 정치적 거래와 결탁에서 나온 협약이라거나 당내 역학관계 또는 위치 개선을 위한 것이라는 소문도 들리는 실정"이라며 "만약 이것이 사실이라면 선거법 위반 또는 지역의 권익을 등한시 한 배임이 될 수 있는 중대한 사안"이라고 목소리를 높였다.

그러면서 "'도봉면허시험장'은 서울시가 다른 지자체에 떠넘기려고 수십 년간 안간힘을 쓰고, 남양주시에서도 주민들과 의회 모두가 반대한 기피시설"이라고 강조했다.

또 "안병용 시장은 이번 협약 과정에 지역 정치인과 외부 유력 정치인이 개입했는지 여부에 대해 사실관계를 명백히 밝히기를 요구한다"며 안 시장을 압박했다.

이들은 "의정부에는 이미 주민들을 위한 '금오 면허시험장'이 있으며, 누구를 위한 시설 인가 묻지 않을 수 없다"면서 "정치인들을 위해 의정부시 미래를 파는 행위는 즉각 멈춰야 한다"며 거듭 철회를 촉구했다.

특히 "이전 협약을 즉각 철회하지 않을 경우, 이후 발생하는 모든 일에 대해 정치적, 법적, 행정적 책임을 물을 것임을 분명히 밝힌다"며 "의정부 주민들과 뜻을 같이 하는 시민단체들과 함께 이전 협약 철회를 위한 모든 행동에 돌입할 것임을 천명한다"고 경고했다.

앞서 의정부시는 지난달 22일 창동 차량기지 인근 6만 7000㎡ 규모의 도봉면허시험장을 의정부 장암동으로 이전하는 내용을 골자로 한 '동반성장 및 상생발전 지원에 관한 협약'을 서울시, 노원구 등과 체결했다.

서울시와 노원구는 창동 차량기지와 도봉면허시험장 자리에 대형병원과 글로벌 제약사, 의료 분야 연구기관 등을 유치해 바이오메디컬 복합단지로 조성한다는 계획이다.

