크로아티아서도 코로나+독감 '플루로나' 발견

[아시아경제 권재희 기자] 크로아티아에서도 코로나19 바이러스와 독감에 동시 감염된 '플루로나' 사례가 확인됐다.

플루로라는 독감(Flu)과 코로나(Corona)의 합성어다.

4일(현지시간) 스푸트니크 통신에 따르면 디야나 마이에르 크로아티아 국립공중보건원 대변인은 "크로아티아에서 플루로나 첫 사례까 확인됐다"며 "두 질병이 서로 겹치고 구별이 어려워지면서 상황을 복잡하게 만들고 있다"고 밝혔다.

그는 "독감 증상이 더 심각하고 체온이 39도 정도로 근육통을 동반한다"며 "코로나19는 증상이 좀 더 가볍고 서서히 진행된다"고 덧붙였다.

앞서 이스라엘과 브라질, 헝가리 등에서도 플루로나 사례가 보고됐다.

한편, 지난달 코로나19 오미크론 변이에 감염된 환자가 처음 보고된 크로아티아에서 신규 확진자가 다시 증가하고 있다고 통신은 전했다.

인구가 약 408만 명인 크로아티아의 신규 확진자는 지난 3일 기준 1103명으로, 한 주 전과 비교해 두 배 정도 늘었다.

누적 확진자는 72만여 명, 누적 사망자는 1만2000여 명을 기록했다.

